Desde Costa Rica liderarán un proyecto en El Salvador con el que buscarán hacer historia

Inter FA, uno de los equipos debutantes en la Primera División de El Salvador durante la temporada 2025-2026, anunció oficialmente un cambio de mando en su estructura directiva. El anuncio se realizó el pasado sábado, marcando el inicio de una nueva etapa para el club maquilishuat, que busca estabilidad institucional y un impulso deportivo tras un arranque complicado en su primera campaña en la máxima categoría.

Hasta hace unos días, el presidente del club era Mártir Herrera, quien poseía la categoría del equipo en la liga de privilegio, mientras que la vicepresidencia estaba en manos de Samuel Gálvez, actual presidente de la Primera División y futuro integrante del Comité Ejecutivo de la Fesfut. Sin embargo, la gestión del equipo ha pasado ahora a manos extranjeras, en lo que se considera una de las operaciones más relevantes del torneo salvadoreño en los últimos meses.

Desde Costa Rica llega inyección económica

Los nuevos propietarios del Inter FA son los empresarios costarricenses José y Ricardo Ortiz, quienes asumirán los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente. Ambos son reconocidos por su trabajo en las compañías Unique Capital y Unique Investment Group, la primera de las cuales ya figuraba como patrocinadora del club. Con su llegada, se busca fortalecer la administración del equipo y proyectar una gestión más profesional y sostenible.

En el anuncio también se confirmó la continuidad de Flavio Alvarenga como CEO de la entidad, garantizando cierta estabilidad dentro de la estructura operativa del club. En lo deportivo, el Inter FA continúa bajo la dirección técnica de los exseleccionados costarricenses Luis Marín y Harold Wallace, quienes intentan revertir la situación del equipo, actualmente penúltimo en la tabla con 15 puntos y con opciones mínimas de acceder a la postemporada.

A pesar del momento difícil en lo futbolístico, la nueva dirigencia envió un mensaje de confianza y compromiso. “La nueva junta directiva reafirma su compromiso con el club y con la sociedad salvadoreña, trabajando con transparencia, responsabilidad y visión de futuro, para seguir construyendo una institución sólida, inspiradora y de orgullo nacional”, señaló el club en un comunicado oficial.

Con la llegada de los Ortiz, el Inter FA inicia un proceso de transformación que podría marcar un antes y un después en su corta historia. Los nuevos dirigentes prometen una gestión moderna y estructurada, apostando por el desarrollo del talento local y la consolidación de una identidad competitiva. El reto será inmediato: salvar la categoría y construir un proyecto que le permita al club soñar con metas más ambiciosas en el fútbol salvadoreño.