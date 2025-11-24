Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Jafet Soto al límite: ¿Qué necesita Herediano para clasificar a la fase final del Apertura 2025 de Costa Rica?

Los dirigidos por Jafet Soto tienen chances ínfimas de meterse entre los cuatro mejores del torneo junto a Alajuelense, Saprissa y Cartaginés.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Herediano no depende de sí mismo para pasar de ronda.
© Rafael Pacheco Granados y CSHHerediano no depende de sí mismo para pasar de ronda.

Herediano atraviesa una situación altamente compleja en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025 del fútbol costarricense, donde ya aseguraron su lugar tres clubes: Alajuelense, Saprissa y Cartaginés, el último en sumarse gracias a su reciente victoria 3-1 sobre Pérez Zeledón.

Los de la Vieja Metrópoli amarraron su boleto en suelo generaleño gracias a los goles de Everardo Rubio, Bernal Alfaro y Jesús Bátiz. Al llegar a 27 puntos, se volvieron inalcanzables para los Guerreros del Sur y el Team, ambos con 20 unidades. Más no para Municipal Liberia, que tiene 26.

¿Qué necesita Herediano para clasificar a las semifinales del Apertura 2025?

A falta dos jornadas, el equipo de Jafet Soto todavía puede conseguir el milagro. Pero para ello, deberá ganar sí o sí sus últimos compromisos y rogar que Liberia pierda los suyos. En caso de conseguirlo, clasificará como cuarto y jugaría, por como está la tabla ahora, con Alajuelense.

Era figura en Saprissa, pero Vladimir Quesada lo borró y ahora Jafet Soto podría robárselo: “Lo buscarán”

ver también

Era figura en Saprissa, pero Vladimir Quesada lo borró y ahora Jafet Soto podría robárselo: “Lo buscarán”

Esta posibilidad no es del todo descabellada: el calendario le puso por delante una dura prueba a la escuadra de José Saturnino Cardozo, que deberá visitar a Saprissa el domingo 30 de noviembre y a Cartaginés, el 7 de diciembre. En casa, ante estos clubes, empató 2-2 y ganó 1-0, respectivamente.

Más “sencillo” es el fixture de Herediano, cuyos próximos rivales ya no tienen chances de meterse entre los cuatro mejores del Apertura 2025: el sábado 29 de noviembre recibirá a San Carlos y el domingo siguiente se medirá a Pérez Zeledón.

Así quedó la tabla de posiciones de Costa Rica tras la jornada 16

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Era figura en Saprissa, pero Quesada lo borró y ahora Jafet Soto podría robárselo
Deportivo Saprissa

Era figura en Saprissa, pero Quesada lo borró y ahora Jafet Soto podría robárselo

"Desde cero": la decisión que Jafet Soto tomaría en Herediano
Costa Rica

"Desde cero": la decisión que Jafet Soto tomaría en Herediano

"Salir de la concentración": Jafet Soto rompe el silencio y devela por qué borró a Kenneth Vargas
Costa Rica

"Salir de la concentración": Jafet Soto rompe el silencio y devela por qué borró a Kenneth Vargas

"Todo va a cambiar": Botafogo toma una drástica decisión con Kadir Barría
Panama

"Todo va a cambiar": Botafogo toma una drástica decisión con Kadir Barría

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo