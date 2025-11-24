Jafet Soto al límite: ¿Qué necesita Herediano para clasificar a la fase final del Apertura 2025 de Costa Rica?

Herediano atraviesa una situación altamente compleja en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025 del fútbol costarricense, donde ya aseguraron su lugar tres clubes: Alajuelense, Saprissa y Cartaginés, el último en sumarse gracias a su reciente victoria 3-1 sobre Pérez Zeledón.

Los de la Vieja Metrópoli amarraron su boleto en suelo generaleño gracias a los goles de Everardo Rubio, Bernal Alfaro y Jesús Bátiz. Al llegar a 27 puntos, se volvieron inalcanzables para los Guerreros del Sur y el Team, ambos con 20 unidades. Más no para Municipal Liberia, que tiene 26.

¿Qué necesita Herediano para clasificar a las semifinales del Apertura 2025?

A falta dos jornadas, el equipo de Jafet Soto todavía puede conseguir el milagro. Pero para ello, deberá ganar sí o sí sus últimos compromisos y rogar que Liberia pierda los suyos. En caso de conseguirlo, clasificará como cuarto y jugaría, por como está la tabla ahora, con Alajuelense.

Esta posibilidad no es del todo descabellada: el calendario le puso por delante una dura prueba a la escuadra de José Saturnino Cardozo, que deberá visitar a Saprissa el domingo 30 de noviembre y a Cartaginés, el 7 de diciembre. En casa, ante estos clubes, empató 2-2 y ganó 1-0, respectivamente.

Más “sencillo” es el fixture de Herediano, cuyos próximos rivales ya no tienen chances de meterse entre los cuatro mejores del Apertura 2025: el sábado 29 de noviembre recibirá a San Carlos y el domingo siguiente se medirá a Pérez Zeledón.

Así quedó la tabla de posiciones de Costa Rica tras la jornada 16

