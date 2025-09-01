“Llegó a un acuerdo”: Bryan Oviedo tiene nuevo club en Costa Rica y es un rival directo de Alajuelense

El futuro de Bryan Oviedo fue una incógnita durante las últimas semanas en el fútbol costarricense. El lateral izquierdo, mundialista con la Selección Nacional, había quedado fuera de los planes de Óscar Ramírez antes del inicio del Torneo de Apertura 2025.

El técnico de la Liga Deportiva Alajuelense le comunicó que no entraba en su proyecto, dejándolo sin club en plena pretemporada. El futbolista no había tenido un rendimiento destacado en esos meses que jugó en el conjunto manudo.

Desde entonces, Oviedo se mantuvo activo disputando partidos amistosos y participando en torneos amateurs, pero sin un contrato profesional que le permitiera mantenerse en la élite. Su carrera parecía entrar en un bache inesperado, hasta que este lunes surgió la noticia que sacudió al fútbol nacional.

¿Dónde jugará Bryan Oviedo esta temporada?

De acuerdo con el periodista Kevin Jiménez, Bryan Oviedo llegó a un acuerdo verbal con la Asociación Deportiva San Carlos para convertirse en nuevo jugador norteño. Solo resta cerrar los trámites finales de papeleo para que la firma se concrete.

Bryan Oviedo se acerca al San Carlos. (Foto: Kevin Jiménez).

Si todo marcha según lo previsto, el lateral izquierdo estaría estampando su rúbrica entre mañana y el miércoles, oficializando así su regreso a la Liga Promerica con un club que es rival directo de su exequipo, la Liga Deportiva Alajuelense.

Un refuerzo de peso para los Toros del Norte

Con este fichaje, San Carlos suma experiencia y jerarquía en una posición donde necesitaba alternativas. Para Oviedo, en tanto, representa la oportunidad de relanzar su carrera tras el duro golpe de haber quedado marginado en Alajuelense, el club en el que se formó.