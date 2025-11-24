Salió campeón con Saprissa, jugó en Europa y se rindió ante un futbolista de Alajuelense: “Lo tiene todo”

Ronaldo Cisneros continúa convirtiéndose en uno de los nombres propios del campeonato. El delantero mexicano volvió a marcar este domingo ante Sporting y su rendimiento ya genera elogios incluso desde voces históricas del archirrival Deportivo Saprissa.

Una de ellas fue la de Jorge Alejandro Castro, exatacante morado, campeón nacional y con pasado en Europa, quien no dudó en destacar la calidad del goleador manudo.

¿Qué dijo el ex Saprissa sobre Ronaldo Cisneros?

En el programa Seguimos, de Kevin Jiménez, el “Tanque” explicó que Ronaldo Cisneros llegó para llenar un vacío que Alajuelense arrastraba desde hace varios torneos. “Es un excelente nueve, era lo que a la Liga le faltaba”, afirmó de entrada, antes de profundizar en las características que han permitido al azteca adaptarse y brillar en tiempo récord.

Castro describió al delantero como un atacante completo: “Lo tiene todo. Pivotea, se mueve bien al espacio, se perfila, y ayer metió un golazo… un golazo en conjunto. Fue una muy buena combinación de la Liga, un gol practicado”. Para el exmorado, no solo se trata de un jugador con olfato goleador, sino también con inteligencia táctica y capacidad técnica para asociarse.

El exfutbolista también destacó que Cisneros combina velocidad con buena lectura de juego, cualidades que, en su criterio, lo convierten en un refuerzo ideal: “No es lento y además tiene calidad técnica. Creo que es un delantero que le cayó como anillo al dedo a la Liga”.

Los números respaldan el elogio. Tras llegar a Alajuelense procedente de la Liga MX, sin pretemporada y con el torneo ya en marcha, Cisneros tardó algunos partidos en encontrar su mejor versión. Sin embargo, una vez que anotó su primer gol, de penal ante Puntarenas, el 26 de septiembre, entró en racha y hoy comparte el liderato de goleo interno con Creichel Pérez.