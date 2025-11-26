“No continuará”: la limpieza en Costa Rica se cobra una nueva víctima de peso tras el fracaso del Mundial 2026

El fracaso de la Selección de Costa Rica tras no ir al Mundial de 2026 sigue cobrando víctimas. Miguel Herrera no pudo lograr el objetivo de conseguir un boleto al Mundial de 2026 y desde el Comité Ejecutivo de la Federación se seguirán tomando decisiones fuertes.

Recordemos que la Selección de Costa Rica terminó la eliminatoria con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, colocándose entre las selecciones con peores resultados.

Solo logró vencer a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y concluyó el proceso como la tercera selección con menor productividad de toda la Eliminatorias.

¿Cuál es la nueva víctima de peso en Costa Rica tras no ir al Mundial 2026?

Según informó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, Ignacio Hierro podría dejar su puesto al frente de la Dirección Deportiva de la Federación.

Jiménez señala que los presidentes del Comité Ejecutivo deberán votar sobre su continuidad, aunque todo apunta a que el dirigente mexicano no seguirá en el cargo que asumió hace apenas un año.

“Ignacio Hierro posiblemente no continuará al mando de la Dirección Deportiva de la Federación. Mañana deberán votar los presidentes en el Comité Ejecutivo pero es muy posible que no siga. El dirigente mexicano llegó al cargo hace un año“, compartió el periodista Kevin Jiménez.

La eventual salida de Ignacio Hierro sería, por tanto, otra de las consecuencias visibles de este proceso de replanteamiento que busca corregir el rumbo y evitar que se repitan los errores que llevaron al seleccionado a quedarse fuera de la máxima cita del fútbol.