Keylor Navas podría tener un compañero de lujo en los Pumas de la UNAM cuando termine su participación con la Selección de Costa Rica. El equipo mexicano trabaja en el fichaje de un delantero que tiene una gran historia en su carrera deportiva.

Uno de los jugadores más destacados que se encuentra como agente libre y está en la carpeta del cuadro mexicano es Vincent Aboubakar, futbolista camerunés que supo brillar en el Porto y en Besiktas, y que también hizo historia con su selección en 2017, cuando marcó el gol que le dio el título de la Copa Africana en la final ante Egipto.

De acuerdo a la información del periodista Fernando Esquivel, Pumas ya “presentó una oferta contractual” a Aboubakar para que sea parte del plantel que comanda Efraín Juárez. Esta sería por un año con la opción de renovar.

Publicidad

Publicidad

ver también Byron Bonilla le metió un gol a Keylor Navas, se acordó de Saprissa y mandó un mensaje que retumba en Costa Rica: “Es un aviso”

El equipo universitario aguarda por la respuesta del delantero para cuando finalice la fecha FIFA, ya que actualmente se encuentra jugando con la Selección de Camerún. Aboubakar está sin club desde mayo de este año, tras terminar su contrato con el Hatayspor de Turquía.

Foto: Getty Images

Publicidad

La historia de Aboubakar con Cristiano Ronaldo

Aboubakar supo compartir plantel con Cristiano Ronaldo en 2023 en Arabia Saudita. Lo hizo tan solo por unos días. El camerunés se marchó para que Al-Nassr pudiera inscribir al portugués debido a que necesitaban un cupo de extranjero.

Publicidad

Después de su salida, el atacante sorprendió a todos con una declaración en contra del portugués. “Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo, me di cuenta de que tenía razón”, había comentado en dos años atrás.