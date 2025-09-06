Byron Bonilla le metió un gol a Keylor Navas, se acordó de Saprissa y mandó un mensaje que retumba en Costa Rica: “Es un aviso”

El empate 1-1 entre la Selección de Nicaragua y Costa Rica en Managua dejó más que un simple marcador, ya que estuvo cargado de historias dentro y fuera de la cancha. Byron Bonilla fue protagonista absoluto al anotar el gol que le dio vida a la selección pinolera y dejó un mensaje interesante.

Recordemos que con ese tanto, Bonilla no solo apagó la ilusión tricolor de sumar su primera victoria en las Eliminatorias, sino que también se convirtió en una nueva esperanza para Nicaragua en su objetivo mundialista.

¿Cuál fue el mensaje de Byron Bonilla para Costa Rica?

Byron Bonilla describió su gol ante Keylor Navas como la realización de un sueño de infancia, destacando que enfrentarse y marcarle a una leyenda del fútbol es un momento inolvidable. Recordó que creció en Costa Rica y aprendió a jugar allí, por lo que su anotación también fue un mensaje para los más jóvenes.

Byron Bonilla – Selección de Nicaragua

“Tener a Keylor Navas la frente y poderle anotar creo que es un sueño para cualquier niño. Soy un ejemplo de eso, crecí en Costa Rica, aprendí a jugar allá y hacerlo de esta manera más que todo es un aviso o una opinión de mi parte hacia los niños que los sueños sí se pueden cumplir. Y qué mejor manera de hacerlo que aquí en casa“, afirmó Byron Bonilla.

Bonilla nació en Granada, Nicaragua, pero creció en Costa Rica, donde inició su camino futbolístico. Aunque empezó a jugar en equipos aficionados, uno de los pasos más importantes de sus inicios fue con Saprissa de Corazón en la Segunda División

Byron Bonilla y su relación con Saprissa

Llegó al Deportivo Saprissa en mayo de 2019, procedente del Sporting San José. Con los morados vivió momentos importantes, incluyendo la conquista de la Liga Concacaf ese mismo año, tras vencer en la final al Motagua de Honduras.

En 2020 logró su primer título nacional al superar a Alajuelense en la final del Torneo de Clausura. Bonilla fue una pieza de recambio que aportó dinamismo en los momentos decisivos, aunque su ciclo en el club terminó en julio de ese mismo año, cuando se anunció oficialmente su salida.