“Nuevos refuerzos”: Herediano confirma el robo de dos joyas de Saprissa cuando nadie lo imaginaba

Este lunes, el Club Sport Herediano sorprendió al fútbol costarricense al anunciar la incorporación de dos juveniles del Deportivo Saprissa: los hermanos Gabriel y Emmanuel Sibaja, ambos seleccionados nacionales en la categoría Sub-17.

“Los hermanos Gabriel y Emmanuel Sibaja son nuevos refuerzos de nuestra institución. Los jóvenes futbolistas se integran al Club Sport Herediano con el propósito de aportar su talento y proyección como promesas del fútbol nacional”, informó el equipo rojiamarillo a través de un comunicado oficial.

ver también Lo borraron de Saprissa y respondió con todo: Dax Palmer deja en evidencia a Vladimir Quesada y genera revuelo en Tibás

Las nuevas joyas del Team

Con apenas 16 años, los hermanos Sibaja llegan al Team para reforzar las ligas menores y proyectarse hacia el primer equipo en el mediano plazo. Según informó el club, Emmanuel Sibaja se desempeña como lateral izquierdo, mientras que Gabriel Sibaja juega como mediocampista/extremo, ambos integrándose a la categoría Sub-17 del Herediano.

Tweet placeholder

La institución florense destacó que su llegada responde a un plan de fortalecimiento de las divisiones formativas, en las que Herediano busca consolidar una base sólida de talentos nacionales con miras a los próximos años.

Un refuerzo de Selección

Antes de incorporarse completamente al conjunto florense, Gabriel Sibaja representará a Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, que se disputará en noviembre.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también “Falta de respeto”: a Jeaustin Campos le preguntaron por su regreso a Saprissa y su respuesta sorprendió a todos en Tibás

El mediocampista, que era una de las figuras más prometedoras del semillero del Saprissa, fue incluido en la lista final de convocados por la Selección Nacional Sub-17.