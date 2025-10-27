Es tendencia:
“Nuevos refuerzos”: Herediano confirma el robo de dos joyas de Saprissa cuando nadie lo imaginaba

A través de un mensaje oficial, Herediano anuncia la llegada de dos jóvenes talentos provenientes de Saprissa.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Herediano se lleva dos promesas de Saprissa.
© Saprissa.Herediano se lleva dos promesas de Saprissa.

Este lunes, el Club Sport Herediano sorprendió al fútbol costarricense al anunciar la incorporación de dos juveniles del Deportivo Saprissa: los hermanos Gabriel y Emmanuel Sibaja, ambos seleccionados nacionales en la categoría Sub-17.

Los hermanos Gabriel y Emmanuel Sibaja son nuevos refuerzos de nuestra institución. Los jóvenes futbolistas se integran al Club Sport Herediano con el propósito de aportar su talento y proyección como promesas del fútbol nacional”, informó el equipo rojiamarillo a través de un comunicado oficial.

Lo borraron de Saprissa y respondió con todo: Dax Palmer deja en evidencia a Vladimir Quesada y genera revuelo en Tibás

Las nuevas joyas del Team

Con apenas 16 años, los hermanos Sibaja llegan al Team para reforzar las ligas menores y proyectarse hacia el primer equipo en el mediano plazo. Según informó el club, Emmanuel Sibaja se desempeña como lateral izquierdo, mientras que Gabriel Sibaja juega como mediocampista/extremo, ambos integrándose a la categoría Sub-17 del Herediano.

La institución florense destacó que su llegada responde a un plan de fortalecimiento de las divisiones formativas, en las que Herediano busca consolidar una base sólida de talentos nacionales con miras a los próximos años.

Un refuerzo de Selección

Antes de incorporarse completamente al conjunto florense, Gabriel Sibaja representará a Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, que se disputará en noviembre.

“Falta de respeto”: a Jeaustin Campos le preguntaron por su regreso a Saprissa y su respuesta sorprendió a todos en Tibás

El mediocampista, que era una de las figuras más prometedoras del semillero del Saprissa, fue incluido en la lista final de convocados por la Selección Nacional Sub-17.

