“Es una paradoja”: Manfred Ugalde sorprende en Europa por un detalle llamativo que lo distingue de cualquier otro goleador

Manfred Ugalde parece haber dejado atrás la mala racha que lo atormentó durante la primera parte de la temporada con el uniforme del Spartak de Moscú. Tras anotar en la Copa de Rusia, el delantero costarricense de 23 años volvió a brillar el fin de semana en la Liga Premier, marcando un doblete luego de ingresar en el entretiempo para remontar el partido ante el Krylia Sovetov.

Su segundo gol, nada menos que de cabeza, volvió a dejar en claro una de sus virtudes más inesperadas: pese a su 1,73 metros de estatura, Ugalde se ha convertido en un atacante más que competente en el juego aéreo, una rareza entre jugadores de su perfil.

La paradoja de Manfred Ugalde

El histórico Valery Nepomnyashchky, ex delantero soviético y entrenador que llevó a Camerún a los cuartos de final en el Mundial de Italia 1990, analizó el curioso caso del tico en declaraciones al medio Match TV.

“Ugalde se posiciona bien. Es bastante bajo, pero marca de cabeza… es una paradoja, pero existe. Los jugadores de primera línea deben estar por delante de sus oponentes una fracción de segundo”, comentó el veterano estratega.

“Jugadores como él no tienen estabilidad. Son personas que se nutren de la inspiración. Necesitan estar en el lugar correcto en el momento oportuno, pisar el acelerador y hacer una buena jugada. El partido contra el Krylia Sovetov fue una revelación para Ugalde“, señaló Nepomnyashchky.

¿Ugalde recupera la titularidad?

Por su parte, el también ex futbolista Dmitry Bulykin expresó su confianza en que el internacional con Costa Rica recobrará su lugar en la alineación titular del Spartak de Moscú tras esta actuación.

“Si todo va bien, claro, tras marcar dos goles, será titular. Ningún entrenador dejaría en el banquillo a un jugador que ha marcado dos goles“, declaró el ex atacante ruso, dejándole un recado a Dejan Stankovic, entrenador de los moscovitas.