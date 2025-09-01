Manfred Ugalde llegó a Costa Rica, le preguntaron por su salida de Rusia y no dudó: “Lo he hablado con mi representante”

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera vuelve a la acción para las Eliminatorias al Mundial de 2026 ante la Selección de Nicaragua. Sin embargo, en medio de este escenario, Manfred Ugalde habló sobre su futuro en el Spartak de Moscú de la Liga Premier de Rusia.

ver también “Fue ofrecido”: A Manfred Ugalde se le agota el tiempo pero desde Rusia confirman la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

¿Qué dijo Manfred Ugalde sobre su futuro?

Manfred Ugalde atraviesa un momento complicado en el Spartak de Moscú, donde la falta de goles lo ha puesto en el centro de las críticas. El delantero costarricense, que llegó a esta temporada con grandes expectativas no ha logrado mostrar su mejor versión en el equipo.

“Es complicado hablar sobre eso, ahora mismo estoy enfocado en el Spartak de Moscú en donde estoy feliz. Me enfoco día a día haciendo las cosas de la mejor manera y después que sea lo que Dios quiera“, comentó Manfred Ugalde.

Publicidad

Publicidad

“He hablado con mi representante sobre ofertas que han llegado sobre la mesa, pero como te digo, ahora mismo estoy enfocado en el Spartak de Moscú y me siento feliz ahí“, sentenció Manfred Ugalde para Tigo Sports.

Tweet placeholder

Publicidad

Manfred Ugalde sobre la cancha en Nicaragua

Uno de los temas sobre la mesa es cómo estará la cancha del Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua para el encuentro por Eliminatorias. Si será complicado para que la Selección de Costa Rica despliegue su fútbol. Manfred Ugalde también habló sin rodeos sobre este escenario.

Publicidad

“Se ha estado hablando mucho sobre este tema del terreno de juego pero al final nos va a afectar a las dos selecciones (Costa Rica y Nicaragua), todo es igual para ambos y por eso tenemos que tenerlo en mente y hacer un buen partido allá“, finalizó Manfred Ugalde.

Publicidad

Manfred Ugalde – Selección de Costa Rica

¿Cuándo juegan Costa Rica y Nicaragua por Eliminatorias?

Nicaragua y Costa Rica se verán las caras el viernes 5 de septiembre a las 8:00 p.m. hora costarricense en un choque de Eliminatorias que promete ser vibrante. La selección pinolera intentará dar la sorpresa frente a la Tricolor, que parte como favorita, en un partido cargado de intensidad y emoción desde el pitazo inicial.

Publicidad