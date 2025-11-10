“El sucesor del mismísimo Pelé”: en Rusia se rinden ante Manfred Ugalde por haber hecho esto

Un episodio inusual en Moscú terminó convirtiéndose en una muestra de solidaridad y dejó a más de uno con la mejor imagen del delantero costarricense Manfred Ugalde. El creador de contenido tico Araya Vlogs, conocido por sus viajes y su amplia audiencia en redes, relató en sus historias que quedó momentáneamente varado en la capital rusa por un problema con los medios de pago locales.

Araya explicó que, desde marzo de 2022, Visa, Mastercard y American Express suspendieron operaciones en Rusia y que ello obliga a funcionar en muchas situaciones únicamente con efectivo. “Jamás me imaginé estar en esta situación, me encuentro en Rusia, en Moscú, y estoy sin dinero”, contó el influencer en su cuenta de Instagram, pidiendo ayuda para solucionar su apuro.

¿Cómo salvó Manfred Ugalde al youtuber?

Según el propio Araya, la ayuda llegó de forma inesperada: Manfred Ugalde, delantero de la Selección de Costa Rica y jugador del Spartak Moscú, apareció y le brindó el apoyo necesario para “no dormir en la calle”.

El video y las imágenes del encuentro fueron publicados por el influencer, que calificó el momento como un “saludo prohibido” y lo acompañó con una frase en tono de broma: “Estoy con el mismísimo sucesor de Pelé, cualquiera que se meta con Manfred primero va a tener que meterse conmigo”.

La repercusión fue inmediata en redes: seguidores del tico festejaron el gesto de Ugalde y destacaron la cercanía del futbolista con la comunidad costarricense aun cuando milita en el extranjero. Para muchos, la acción ratifica la imagen de un jugador comprometido con los suyos, más allá de su rendimiento dentro del campo.

Desde el entorno del delantero no han trascendido mayores detalles oficiales sobre el episodio, más allá de las publicaciones del influencer. Lo cierto es que el encuentro dejó una postal positiva: un futbolista nacional ayudando a un compatriota en apuros lejos de casa, y un creador de contenido que no dudó en mostrar su agradecimiento públicamente.