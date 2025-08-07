Jafet Soto se puso competencia fuerte: los candidatos para reemplazar a Pablo Salazar como DT de Herediano

El Club Sport Herediano de Jafet Soto vivió una noche complicada en Nicaragua tras caer 4-2 frente al Cacique Diriangén, en el marco de la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2025 en donde Pablo Salazar fue el principal señalado.

La derrota dejó muchas dudas en el entorno florense, al punto que la Junta Directiva de Fuerza Herediana con Jafet Soto como referente, estuvo presente en el estadio y, según trascendió, se esperan decisiones importantes en las próximas horas.

Herediano fue superado por el conjunto dirigido por el argentino José Giacone, en un encuentro para el olvido por parte de los costarricenses. La imagen dejada en suelo pinolero genera preocupación, y no se descartan cambios en el banquillo o ajustes drásticos dentro del plantel.

La directiva de Herediano analiza el futuro de Pablo Salazar

Luego del golpe ante Diriangén en la Copa Centroamericana, el panorama se torna incierto para el actual DT rojiamarillo. Según informó el diario La Nación, es muy probable que Pablo Salazar no llegue al clásico contra Alajuelense, lo que refuerza aún más la idea de que su ciclo en Herediano estaría llegando a su fin.

Pablo Salazar – Herediano

“Yo creo que el tema de resultados acá es muy importante y el ganar siempre va a ser primordial para estar acá. Es un trago amargo, pero de aquí a mañana ya tendremos una decisión tomada. Todos saben cómo es el manejo si los resultados no son los correctos“, fueron parte de las declaraciones del gerente deportivo de Herediano, Gustavo Pérez para La Nación.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Pablo Salazar como DT en Herediano?

Tras la dura derrota ante Diriangén, el futuro de Pablo Salazar en el banquillo de Herediano quedó en entredicho y ya empiezan a sonar posibles reemplazos. Entre los nombres que se manejan figuran técnicos con experiencia en el fútbol costarricense, así como otros con recorrido internacional

Minor Díaz

Uno de los nombres que vuelve a sonar con fuerza en el entorno de Herediano es el de Minor Díaz. El exdelantero ya había estado cerca de tomar las riendas del equipo cuando Jafet Soto anunció su salida tras conseguir el bicampeonato, aunque aquella opción nunca se concretó.

Minor Díaz – DT en Guanacasteca

Minor Díaz atraviesa un momento complejo en Guanacasteca debido a una fuerte sanción administrativa. El Comité de Licencias propuso descender al equipo hasta la liga de fútbol aficionada, lo que ha generado un clima de incertidumbre total en la institución.

Jeaustin Campos

Otro nombre que ha surgido en la órbita de Herediano es el de Jeaustin Campos, actual entrenador del Real Club Deportivo España de Honduras. Sin embargo, su reciente renovación por dos años con el club catracho, al que llegó en junio de 2024, complica cualquier posibilidad de salida en el corto plazo.

Jeaustin Campos – DT en Real España

Aunque su perfil gusta en la dirigencia rojiamarilla, su situación contractual lo aleja, por ahora, de una posible llegada.

Hernán Medford

Otro nombre que ha empezado a sonar es el de Hernán Medford, actual entrenador del Marquense de Guatemala. Su historial con Herediano no pasa desapercibido, ya que fue campeón con los florenses y dejó una buena imagen en su paso por el club.

Hernán Medford – DT de Marquense de Guatemala

Aunque hoy dirige en el extranjero, su perfil encaja con lo que busca la directiva y no se descarta que sea una opción si el club decide apostar por un viejo conocido.

Jafet Soto

El último en esta lista es Jafet Soto, actual presidente de Herediano, que también aparece como una opción real en este escenario de emergencia. No sería la primera vez que asume el rol de técnico de manera interina, especialmente en momentos complicados para el club.

Jafet Soto – Herediano

Su experiencia en el banquillo y su liderazgo dentro de la institución lo convierten en una carta segura para estabilizar al equipo mientras se define quién tomará el mando de forma definitiva.