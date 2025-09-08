Jafet Soto lo echó de Herediano, se quedó sin club y ahora recibió el llamado que cambia su carrera a nivel internacional

El arranque de temporada en el Club Sport Herediano estuvo muy lejos de lo esperado y terminó con una de las decisiones más fuertes de Jafet Soto. La derrota en la Recopa ante Alajuelense, sumada a malos resultados tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana, llevó al gerente rojiamarillo a cortar por lo sano: despedir a Pablo Salazar.

El exdefensor nacional apenas iniciaba su ciclo como entrenador del “Team” y soñaba con consolidarse en la Primera División. Sin embargo, la presión de los resultados lo dejó sin respaldo y en su lugar llegó Hernán Medford, quien asumió ya tuvo algunos desacuerdos con Jafet.

Para Salazar, la salida significó un golpe anímico fuerte. Había pasado de la ilusión de dirigir a un club grande a quedarse sin trabajo de un momento a otro. Durante varias semanas estuvo sin club, analizando sus opciones y a la espera de una nueva oportunidad que le permitiera seguir desarrollándose como estratega.

¿Cuál es el llamado que recibió Pablo Salazar?

Esa oportunidad llegó desde un frente inesperado. El periodista Kevin Jiménez confirmó que Pablo Salazar recibió el llamado de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), donde se integrará al staff técnico de selecciones nacionales.

El exentrenador herediano trabajará junto a Randall Azofeifa, otro histórico del balompié nacional que también forma parte de este nuevo grupo de técnicos. Su rol estará enfocado en aportar su experiencia y preparación al desarrollo de los distintos proyectos de selecciones, un espacio que le ofrece proyección y roce internacional.

De esta manera, el despido que parecía un tropiezo en su carrera terminó abriéndole una puerta distinta, pero igualmente relevante. Ahora, Salazar tendrá la posibilidad de crecer en un escenario más amplio y con la vitrina de la Selección Nacional, demostrando que en el fútbol los giros inesperados pueden convertirse en las oportunidades más valiosas.