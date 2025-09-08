Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Jafet Soto lo echó de Herediano, se quedó sin club y ahora recibió el llamado que cambia su carrera a nivel internacional

Pese a que Jafet Soto no le vio nada destacado en Herediano, este personaje acaba de recibir un llamado que puede cambiar todo en su carrera.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto sorprendido con el futuro de un ex DT suyo. (Foto: Teletica)
Jafet Soto sorprendido con el futuro de un ex DT suyo. (Foto: Teletica)

El arranque de temporada en el Club Sport Herediano estuvo muy lejos de lo esperado y terminó con una de las decisiones más fuertes de Jafet Soto. La derrota en la Recopa ante Alajuelense, sumada a malos resultados tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana, llevó al gerente rojiamarillo a cortar por lo sano: despedir a Pablo Salazar.

El exdefensor nacional apenas iniciaba su ciclo como entrenador del “Team” y soñaba con consolidarse en la Primera División. Sin embargo, la presión de los resultados lo dejó sin respaldo y en su lugar llegó Hernán Medford, quien asumió ya tuvo algunos desacuerdos con Jafet.

Para Salazar, la salida significó un golpe anímico fuerte. Había pasado de la ilusión de dirigir a un club grande a quedarse sin trabajo de un momento a otro. Durante varias semanas estuvo sin club, analizando sus opciones y a la espera de una nueva oportunidad que le permitiera seguir desarrollándose como estratega.

Publicidad

¿Cuál es el llamado que recibió Pablo Salazar?

Esa oportunidad llegó desde un frente inesperado. El periodista Kevin Jiménez confirmó que Pablo Salazar recibió el llamado de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), donde se integrará al staff técnico de selecciones nacionales.

Pablo Salazar va a trabajar en la Federación. (Foto: Kevin Jiménez)

Pablo Salazar va a trabajar en la Federación. (Foto: Kevin Jiménez)

Publicidad

El exentrenador herediano trabajará junto a Randall Azofeifa, otro histórico del balompié nacional que también forma parte de este nuevo grupo de técnicos. Su rol estará enfocado en aportar su experiencia y preparación al desarrollo de los distintos proyectos de selecciones, un espacio que le ofrece proyección y roce internacional.

El dardo que Jafet Soto no vio venir: Machillo Ramírez suelta una denuncia contra Herediano tras la derrota de Alajuelense

ver también

El dardo que Jafet Soto no vio venir: Machillo Ramírez suelta una denuncia contra Herediano tras la derrota de Alajuelense

De esta manera, el despido que parecía un tropiezo en su carrera terminó abriéndole una puerta distinta, pero igualmente relevante. Ahora, Salazar tendrá la posibilidad de crecer en un escenario más amplio y con la vitrina de la Selección Nacional, demostrando que en el fútbol los giros inesperados pueden convertirse en las oportunidades más valiosas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez suelta una denuncia contra Herediano tras la derrota de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez suelta una denuncia contra Herediano tras la derrota de Alajuelense

A Jafet Soto le preguntaron por Marcel Hernández y su última respuesta sorprendió a todos
Costa Rica

A Jafet Soto le preguntaron por Marcel Hernández y su última respuesta sorprendió a todos

Rival directo de Herediano ficha a un futbolista mexicano
Costa Rica

Rival directo de Herediano ficha a un futbolista mexicano

"Comunicación cortada": exponen la interna de Machillo Ramírez con la directiva de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

"Comunicación cortada": exponen la interna de Machillo Ramírez con la directiva de Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo