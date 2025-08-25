No ha comenzado tan bien esta nueva etapa de Hernán Medford como entrenador de Herediano. Los últimos dos compromisos, Derrota como visitante (2-0) ante Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana 2025 y luego empate como visitante (2-2) ante San Carlos.

Sobre este escenario, Hernán Medford mandó un mensaje contundente a los jugadores del torneo local en donde también salpicó al técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera.

¿Cuál fue el mensaje de Hernán Medford para Miguel Herrera?

Tras estos resultados con Herediano, Hernán Medford explotó aseverando que el problema de fondo sigue siendo la falta de entrega del equipo, un aspecto que no solo compromete el rendimiento en el campeonato local, sino que también podría repercutir en la Selección Nacional de cara a la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

“A nivel de selecciones, ese tipo de cosas nos puede perjudicar, porque afuera se juega a otro ritmo. Van a ver cómo vamos a sufrir en las eliminatorias. No porque no tengamos condiciones, sino porque el rival, con solo ver el escudo de Costa Rica, quiere ganarnos, como pasa con el Herediano, que es el actual bicampeón“, comentó Hernán Medford.

“Solo con la calidad no se puede. Luego viene un equipo y te gana. Eso nos pasó en Panamá: por la actitud nos pasaron por encima. El jugador debe ser consciente de que hay que cambiar eso, porque calidad tenemos, pero con calidad no alcanza“, finalizó Hernán Medford.

Hernán Medford – Herediano

La advertencia como llamado final

En definitiva, el mensaje de Medford busca sacudir tanto a su equipo como al entorno: sin compromiso y actitud, ningún talento alcanza. Un llamado que llegó hasta la Selección de Costa Rica que tendrá compromisos de Eliminatorias al Mundial de 2026 ante Nicaragua y Haití.