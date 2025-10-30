Es tendencia:
Golpe a Costa Rica: Piojo Herrera recibe la noticia que no quería escuchar mientras lucha con Honduras por clasificar al Mundial 2026

Miguel Herrera recibió una pésima noticia mientras alista los detalles para enfrentar los últimos partidos por Eliminatorias.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera atraviesa un momento clave al frente de la Selección de Costa Rica, ya que está obligado a obtener buenos resultados ante Haití y Honduras para mantener firme el camino hacia el Mundial 2026.

Sin embargo, en medio de este panorama exigente, el técnico mexicano se enfrenta a un inconveniente inesperado que complica su planificación.

¿Cuál es la noticia que Miguel Herrera no quería escuchar en Costa Rica?

El periodista Kevin Jiménez informó que Allan Cruz sufrió una lesión muscular y, debido a esto, lo más probable es que no pueda participar en el próximo partido con Herediano.

Además, todo apunta a que el mediocampista tampoco estaría disponible para los últimos compromisos eliminatorios con la Selección Nacional ante Haití y Honduras, una baja sensible para el equipo de Miguel Herrera.

Recordemos que Allan Cruz estuvo presente en los dos últimos compromisos de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista, participando ante Honduras y Nicaragua. Ahora, Piojo Herrera no lo tendría en la recta final.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

Costa Rica enfrentará a Honduras el próximo martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense por la última jornada de las Eliminatorias.

