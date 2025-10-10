“No vale nada”: Juan Pablo Vargas expone la dura verdad que preocupa al camerino de Costa Rica tras empatar con Honduras

El empate 0-0 entre Costa Rica y Honduras en San Pedro Sula dejó un panorama complejo de analizar para los ticos. Por un lado, el equipo que actualmente dirige Miguel “Piojo” Herrera rescató un punto de un territorio históricamente hostil (tanto que La Sele solo derrotó a los catrachos a domicilio en una ocasión, en el año 2001, con un 1-0 en Tegucigalpa).

Pero por otro, la Tricolor aún no ha ganado en la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026: con 3 puntos en 3 partidos, ocupa el tercer lugar del Grupo C, liderado ahora por el sorprendente Haití, y no puede permitirse ningún nuevo tropiezo en los tres partidos restantes.

Juan Pablo Vargas alerta a Costa Rica

Quien sabe esto mejor que nadie es Juan Pablo Vargas. Tras la igualdad en el Morazán, el zaguero de Millonarios FC previno a los ticos: “Es importante saber que al empate no podemos tomarlo como una victoria y decir ‘qué bien, vinimos a empatar a Honduras’, no. Porque si no hacemos nuestra tarea el lunes y el resto de los partidos, esto de hoy no vale nada“, sentenció al ser consultado sobre cuán valioso era el resultado para Costa Rica.

“Lo de hoy va a ser importante si el resto de la eliminatoria lo hacemos bien, ganamos en casa, somos sólidos, si volvemos a ser esa selección que queremos todos ser. Lo de hoy puede darnos ese envión anímico importante para tomar con la misma seriedad el resto de la eliminatoria”, añadió Vargas, dejando en alerta a sus compañeros de cara a los siguientes compromisos.

Próximos pasos rumbo a Norteamérica

Este lunes 13 de octubre, la Selección de Costa Rica recibirá a su par de Nicaragua a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Nacional de San José. Luego, en la próxima fecha FIFA, la Tricolor viajará a Curazao para enfrentarse a Haití el 13 de noviembre, en un duelo donde no se pueden permitir sorpresas.

Finalmente, los ticos cerrarán su participación en el Grupo C ante Honduras, esta vez como locales, el 18 de noviembre, en un partido que puede ser decisivo para asegurar un boleto directo al Mundial 2026.