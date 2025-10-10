“No van a viajar”: Costa Rica enfrenta la limpieza inesperada que sacude los planes del Piojo Herrera antes de recibir a Nicaragua

En las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, la tercera jornada del Grupo C dejó un panorama complejo. Mientras Honduras y Costa Rica se repartieron los puntos con un empate 0-0 en San Pedro Sula, que no termina de conformar a ninguno (aunque deja mejor posicionados a los catrachos con 5 puntos, frente a los 3 de los ticos), Nicaragua sufrió una sorprendente goleada de 3-0 ante Haití.

Este resultado dejó a los caribeños como líderes inesperados del grupo, igualados en puntos con Honduras, y a los pinoleros en el fondo de la tabla con solo un punto.

La limpieza que sorprende a los ticos

La próxima jornada, programada para el lunes 13 de octubre, enfrentará a Costa Rica contra Nicaragua en el Estadio Nacional de San José. De cara a este duelo, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, entrenador de la Azul y Blanco, anunció una limpieza que podría modificar los planes que Miguel “Piojo” Herrera tenía previstos para enfrentar al combinado pinolero.

“Voy a hacer cambios y hay jugadores que no van a viajar. Ni siquiera estarán en el banco, porque creo que hoy quedaron a deber no solamente con la selección, sino también con su gente“, disparó el enfurecido técnico en conferencia de prensa.

“Algunos vienen de muy lejos para jugar un partido y no tienen ese esfuerzo que es el que metemos nosotros aquí. Tuvimos puntos muy bajos, pero también muy altos, no todo es malo”, agregó, dando a entender que habrá modificaciones profundas de cara al duelo ante Costa Rica.

“Algunos cambios resultaron, sí hicieron lo que yo les pedí, otros no tanto, y ustedes lo van a ver en la siguiente convocatoria contra Costa Rica, porque para estar en una selección tienen que estar a la altura. Hoy hubo jugadores que no lo estuvieron y eso molesta mucho”, concluyó el Fantasma, visiblemente decepcionado por la actitud que mostró el equipo.

Con este cierre, el entrenador chileno dejó al Piojo Herrera con la certeza de que la selección de Nicaragua que enfrentará en el Estadio Nacional el próximo lunes será muy distinta a la que le arrancó un empate en Managua al inicio de la eliminatoria.