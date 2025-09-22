Baja inesperada: Juan Pablo Vargas recibe una mala noticia antes de las Eliminatorias con Costa Rica

En lo que será una nueva doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial, la Selección de Costa Rica recibió una noticia que involucra a uno de sus defensores más experimentados. Juan Pablo Vargas, habitual convocado con la Tricolor, atraviesa un momento particular que genera atención en el entorno del equipo.

El zaguero recibió un golpe inesperado en una etapa crucial para La Sele, que se prepara bajo la dirección técnica de Miguel Herrera y busca mantener el rumbo en la clasificación mundialista.

¿Cuál es la mala noticia que recibió Juan Pablo Vargas antes de las Eliminatorias con Costa Rica?

Según los últimos registros deTransfermarkt: Juan Pablo Vargas experimentó una disminución en su valor de mercado, pasando a cotizarse en 1 millón de euros tras una baja de 400 mil.

Dicha caída refleja un retroceso en la proyección del defensor central, quien venía manteniéndose en cifras estables dentro del fútbol internacional. Sobre todo por ser un jugador de selección nacional.

Juan Pablo Vargas con Millonarios

En Millonarios, Juan Pablo Vargas ha atravesado un año marcado por la irregularidad, sin lograr consolidarse como un titular indiscutido en la zaga. Esa falta de continuidad, sumada a algunos altibajos en su rendimiento, ha impactado directamente en la valoración de su ficha.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica por Eliminatorias?

Costa Rica retomará su camino en las Eliminatorias el próximo 9 de octubre, cuando visite a Honduras en un duelo clave por la ronda final. Luego, el 13 de octubre, la Tricolor volverá a jugar en casa frente a Nicaragua, en busca de puntos vitales para su clasificación al Mundial.