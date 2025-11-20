No solo dejaron a Costa Rica sin Mundial 2026: Pato López expone a la Fedefútbol con una fuerte denuncia que involucra a Concacaf

La eliminación de Costa Rica camino al Mundial 2026 no solo dejó un golpe deportivo, sino que abrió la puerta a fuertes cuestionamientos internos. En medio de la frustración nacional, Wilmer López como figura reconocida en Alajuelense, encendió aún más el debate al exponer públicamente a la Fedefútbol con una denuncia que incluso involucra a la propia Concacaf.

Sus declaraciones no solo apuntan a errores deportivos, sino a fallas estructurales y administrativas que, según él, están frenando el crecimiento del fútbol costarricense y dejando al país rezagado en la región.

Así expuso Pato López a la Fedefútbol

Pato López como DT de Alajuelense Femenino, apuntó directamente a la Fedefútbol al criticar la falta de licencias internacionales para entrenadores en Costa Rica, asegurando que el país es el único en Concacaf que no las otorga.

“El único país que no da licencias para Concacaf de entrenador es Costa Rica. En eso también nos estamos quedando. Un DT costarricense si no tiene esta licencia internacional no puede dirigir fuera del territorio costarricense. No se están dando esas licencias en la Federación“, comentó Pato López desde el espacio de Teléfono Rojo.

Pato López – DT de Alajuelense Femenino

El dardo de Pato López a Miguel Herrera

Por otro lado, Pato López lanzó un claro dardo a Miguel Herrera al asegurar que uno de los mayores problemas del equipo fue tener a un entrenador que prestaba más atención a las redes sociales que a su propio criterio.

Según sus palabras, Herrera nunca tomó decisiones plenamente propias y se dejaba influenciar por lo que opinaban terceros, algo que, a juicio de López, terminó haciéndoles mucho daño.

“Tener un entrenador que escuchaba más la redes sociales también nos hizo mucho daño. Tuvimos un entrenador que nunca tenía una decisión propia, se dejaba llevar mucho por lo que dijeran terceros. Al final es un poco de todo”, finalizó Pato López para Teléfono Rojo cruzando a Miguel Herrera.