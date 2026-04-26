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No se vio en TV: Keylor Navas hizo realidad el sueño de un fanático de Pumas en medio de la victoria ante Pachuca

En medio del fragor del partido contra Pachuca, Keylor Navas rompió protocolos para hacerle la noche a un fanático de Pumas.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Keylor dio una muestra de su grandeza.
© Diario Récord / Getty.Keylor dio una muestra de su grandeza.

Este sábado, Keylor Navas fue una pieza vital en el triunfo por 2-0 de Pumas UNAM frente al Pachuca, una victoria con la que el equipo auriazul logró amarrar el liderato general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Más allá de sus atajadas, el ex portero del Real Madrid y el PSG protagonizó un momento que escapó de las cámaras de la transmisión oficial de televisión, pero que quedó registrado por los presentes y fue difundido por el Diario Récord en sus redes sociales.

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Keylor Navas demuestra su grandeza con un aficionado

Mientras la tensión del partido exigía máxima concentración, Keylor se tomó unos segundos para tener un detalle inolvidable con un aficionado que se encontraba justo detrás de su arco.

Según documentó el Récord, el seguidor de Pumas comenzó a gritarle insistentemente al guardameta de 39 años para pedirle que le regalara su botella de agua.

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Lejos de ignorarlo, Keylor no lo dudó: agarró su botella y la lanzó por encima de la red directamente a las manos del aficionado. “Grande Keylor”, fue el mensaje con el que el medio azteca compartió la escena, desatando el aplauso de los universitarios.

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Pumas se ganó un descanso

Luego de esta importante victoria como visitante, el equipo dirigido por Efraín Juárez se ilusiona más que nunca con ponerle fin, de una vez por todas, a su larga y pesada sequía de títulos nacionales.

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Al haber asegurado el liderato general del Clausura 2026, Pumas UNAM se ganó el boleto directo a la Liguilla y el privilegio de evitar el desgaste del Play-In. Por lo tanto, Keylor Navas tendrá más de una semana de descanso mientras espera conocer a su rival definitivo en los Cuartos de Final, el cual será el club que logre quedarse con el octavo lugar tras superar la fase de reclasificación.

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En síntesis

  • Pumas aseguró el primer lugar del Clausura 2026 y espera rival para la Liguilla tras el Play-In.
  • El gesto de Keylor con el hincha se volvió viral, confirmando su rápida adaptación y cariño en Ciudad Universitaria.
  • Más allá del detalle humano, Keylor fue determinante para mantener la ventaja y sellar la victoria ante los Tuzos.

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