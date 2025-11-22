Este sábado, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano igualaron por 1-1 y no se pudieron sacar ventajas en un partido que tuvo mucha polémica, especialmente en el final con el VAR y las decisiones arbitrales que definieron el resultado definitivo.

Luego de que David Gómez pitara el final del encuentro, que superó los 100 minutos con el tiempo añadido, hubo algunos cruces de palabras entre los jugadores. Uno de ellos se dio con Mariano Torres y Marcel Hernández como protagonistas.

Ambos líderes de sus equipos ya habían tenido un encontronazo en anteriores ocasiones. De hecho, Mariano Torres, cuando habló después del partido, hizo referencia a un episodio que marcó la relación entre ambos futbolistas.

La dura declaración de Mariano Torres contra Marcel Hernández

“Estos partidos siempre se dan calientes. Pasan dentro de la cancha. A mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada a los micrófonos como le gusta a Marcel (Hernández). Después cuando se tiene que presentar, no se presenta“, comenzó con su respuesta.

Y agregó: “Acá jugando para Cartago, hizo una denuncia y lo dejaron pobrecito al presidente de Cartago solo. Nosotros nos presentamos. Cuando tiene que ir a dar la cara no la da, pero le gusta agarrar los micrófonos y hablar“.

El volante argentino e ídolo del Saprissa hizo alusión a lo que pasó en 2022. En aquel año, Marcel denunció que Mariano lo había insultado con palabras xenófobas.

Sin embargo, todo quedó en la nada ya que Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, no contaba con las pruebas suficientes para demostrarle al Tribunal Disciplinario que eso realmente había sucedido. A tres años, Mariano Torres lo sigue recordando.