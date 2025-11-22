Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

Mariano Torres se cruza contra Marcel Hernández y lo señala con una polémica denuncia: “Tiene que dar la cara”

Después del partido entre Saprissa y Herediano, Mariano Torres sorprendió a todos con una declaración más que polémica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El argentino le apuntó al goleador florense.
© Prensa Saprissa - La Voz del HeredianoEl argentino le apuntó al goleador florense.

Este sábado, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano igualaron por 1-1 y no se pudieron sacar ventajas en un partido que tuvo mucha polémica, especialmente en el final con el VAR y las decisiones arbitrales que definieron el resultado definitivo.

Luego de que David Gómez pitara el final del encuentro, que superó los 100 minutos con el tiempo añadido, hubo algunos cruces de palabras entre los jugadores. Uno de ellos se dio con Mariano Torres y Marcel Hernández como protagonistas.

Ambos líderes de sus equipos ya habían tenido un encontronazo en anteriores ocasiones. De hecho, Mariano Torres, cuando habló después del partido, hizo referencia a un episodio que marcó la relación entre ambos futbolistas.

Vladimir Quesada necesitó solo 5 palabras para liquidar a Fedefútbol por su enorme error con Mariano Torres

ver también

Vladimir Quesada necesitó solo 5 palabras para liquidar a Fedefútbol por su enorme error con Mariano Torres

La dura declaración de Mariano Torres contra Marcel Hernández

Estos partidos siempre se dan calientes. Pasan dentro de la cancha. A mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada a los micrófonos como le gusta a Marcel (Hernández). Después cuando se tiene que presentar, no se presenta“, comenzó con su respuesta.

Y agregó: “Acá jugando para Cartago, hizo una denuncia y lo dejaron pobrecito al presidente de Cartago solo. Nosotros nos presentamos. Cuando tiene que ir a dar la cara no la da, pero le gusta agarrar los micrófonos y hablar“.

Triunfó en Europa, brilló con la selección de Honduras y ahora Saprissa revela la oferta que lanzó para ficharlo: “Un bombazo”

ver también

Triunfó en Europa, brilló con la selección de Honduras y ahora Saprissa revela la oferta que lanzó para ficharlo: “Un bombazo”

El volante argentino e ídolo del Saprissa hizo alusión a lo que pasó en 2022. En aquel año, Marcel denunció que Mariano lo había insultado con palabras xenófobas.

Publicidad

Sin embargo, todo quedó en la nada ya que Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, no contaba con las pruebas suficientes para demostrarle al Tribunal Disciplinario que eso realmente había sucedido. A tres años, Mariano Torres lo sigue recordando.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Bombazo: el futuro de Marcel Hernández se define y Jafet ya sabe dónde jugará en 2026
Costa Rica

Bombazo: el futuro de Marcel Hernández se define y Jafet ya sabe dónde jugará en 2026

Sale a la luz el verdadero motivo por el que Jafet Soto relegó a Marcel Hernández en Herediano
Costa Rica

Sale a la luz el verdadero motivo por el que Jafet Soto relegó a Marcel Hernández en Herediano

Marcel Hernández ve la salida: Jafet Soto confirma la decisión más polémica
Costa Rica

Marcel Hernández ve la salida: Jafet Soto confirma la decisión más polémica

Jafet Soto toma una drástica decisión que nadie esperaba
Costa Rica

Jafet Soto toma una drástica decisión que nadie esperaba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo