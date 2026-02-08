Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga MX

“Somos Pumas”: Keylor Navas da la cara y sacude al vestuario con su mensaje tras el agónico empate de Atlas

Keylor Navas dio en la tecla con un mensaje claro a la afición de Pumas luego del empate ante Atlas en el Torneo Clausura 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Keylor Navas con un mensaje claro en Pumas
© PumasKeylor Navas con un mensaje claro en Pumas

Los Pumas de Keylor Navas no pudieron llevarse la victoria como visitante ante Atlas tras un gol en el minuto 90 de Manuel Capasso para igualar las acciones (2-2) en el marcador final por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.

No la está pasando bien Pumas ya que también venía de una dura derrota (4-1) como visitante ante San Diego por la Concachampions, panorama que obliga de manera urgente a los Universitarios a sacar resultados positivos.

Sobre este contexto complicado, Keylor Navas no se escondió y dio la cara con un mensaje que sacudió al vestuario tras este último empate ante Atlas y también habló sobre el reto que tienen en Concachampions.

“No está como en Real Madrid”: Iker Casillas habló sin filtro sobre Keylor Navas y opinó sobre su futuro en La Sele

ver también

“No está como en Real Madrid”: Iker Casillas habló sin filtro sobre Keylor Navas y opinó sobre su futuro en La Sele

¿Qué dijo Keylor Navas tras el empate ante Atlas?

Estamos tristes porque el equipo dio un gran esfuerzo para poder ganar, tuvimos chance para hacerlo pero lamentablemente nos vamos con un empate. El equipo hizo un muy buen partido, mostramos que estamos juntos, nadie se reprocha nada”, comentó Keylor Navas para TUDN MX tras el empate ante Atlas.

Tweet placeholder

El arquero costarricense también tuvo unas palabras sobre la revancha que tendrá el equipo ante San Diego por la Concachampions: “Todos estamos unidos, creo que así es como se sale de los momentos complicados. Nosotros vamos con todo, necesitamos de nuestra afición y vamos a demostrar que somos Pumas y que podemos remontar”, puntualizó.

Publicidad
Video: el tremendo error de Keylor Navas en el emocionante Atlas 2-2 Pumas :: Olé - www.ole.com.ar
Keylor Navas – Pumas

Con ese mensaje, Keylor Navas dejó claro que el plantel mantiene la confianza intacta y apuesta por la unión del grupo para revertir la situación. La revancha ante San Diego en la primera ronda de la Conchampions será el martes 10 de febrero en casa desde el Olímpico Universitario.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No se vio en TV: el bonito gesto de Keylor Navas con un aficionado costarricense
Costa Rica

No se vio en TV: el bonito gesto de Keylor Navas con un aficionado costarricense

Ángel Zaldívar no dudó en comparar a Alajuelense con un gigante de México
Liga Deportiva Alajuelense

Ángel Zaldívar no dudó en comparar a Alajuelense con un gigante de México

Rechazó a Alajuelense y Saprissa: el gran delantero de Centroamérica que tiene impactada a la Liga MX
Honduras

Rechazó a Alajuelense y Saprissa: el gran delantero de Centroamérica que tiene impactada a la Liga MX

Mientras Dereck Moncada brilla en el Inter de Bogotá, otro hondureño tiene fascinado a los colombianos
Honduras

Mientras Dereck Moncada brilla en el Inter de Bogotá, otro hondureño tiene fascinado a los colombianos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo