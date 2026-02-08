“Somos Pumas”: Keylor Navas da la cara y sacude al vestuario con su mensaje tras el agónico empate de Atlas

Los Pumas de Keylor Navas no pudieron llevarse la victoria como visitante ante Atlas tras un gol en el minuto 90 de Manuel Capasso para igualar las acciones (2-2) en el marcador final por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.

No la está pasando bien Pumas ya que también venía de una dura derrota (4-1) como visitante ante San Diego por la Concachampions, panorama que obliga de manera urgente a los Universitarios a sacar resultados positivos.

Sobre este contexto complicado, Keylor Navas no se escondió y dio la cara con un mensaje que sacudió al vestuario tras este último empate ante Atlas y también habló sobre el reto que tienen en Concachampions.

¿Qué dijo Keylor Navas tras el empate ante Atlas?

“Estamos tristes porque el equipo dio un gran esfuerzo para poder ganar, tuvimos chance para hacerlo pero lamentablemente nos vamos con un empate. El equipo hizo un muy buen partido, mostramos que estamos juntos, nadie se reprocha nada”, comentó Keylor Navas para TUDN MX tras el empate ante Atlas.

El arquero costarricense también tuvo unas palabras sobre la revancha que tendrá el equipo ante San Diego por la Concachampions: “Todos estamos unidos, creo que así es como se sale de los momentos complicados. Nosotros vamos con todo, necesitamos de nuestra afición y vamos a demostrar que somos Pumas y que podemos remontar”, puntualizó.

Con ese mensaje, Keylor Navas dejó claro que el plantel mantiene la confianza intacta y apuesta por la unión del grupo para revertir la situación. La revancha ante San Diego en la primera ronda de la Conchampions será el martes 10 de febrero en casa desde el Olímpico Universitario.