“No lo vamos a ocultar”: referente de La Sele destapa el problema interno que inquieta al Piojo Herrera en la hora más crítica

Mauricio Solís es una voz autorizada cuando se trata de la Selección de Costa Rica, y sus palabras cobran aún más relevancia en la antesala del crucial enfrentamiento que el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera disputará ante Honduras en el Estadio Francisco Morazán.

El histórico ex futbolista fue el autor de aquel golazo de larga distancia en 2001 que permitió a Costa Rica silenciar el Tiburcio Carías, hoy Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. 24 años después, La Sele no ha vuelto a festejar en territorio hondureño, y ahora necesita lograrlo con urgencia.

Mauricio Solís hizo historia en Tegucigalpa (Hazañas del Deporte).

“No lo vamos a ocultar”: el problema que alarma al Piojo

En entrevista con Teletica, Solís analizó el panorama de la Tricolor de cara al jueves 9 de octubre. Luego de remarcar que las visitas a Honduras siempre son complejas, sobre todo en San Pedro Sula, el mundialista en 2002 y 2006 señaló una desventaja que Miguel Herrera está intentando paliar con el regreso de figuras como Kendall Waston y Celso Borges: la falta de experiencia de sus jugadores.

“Bueno, es un grupo muy joven. O sea, no lo vamos a ocultar, no vamos a decir algo que no es cierto. Es un grupo muy joven. Si usted saca cuatro jugadores de ahí, usted dice que es un equipo casi que de 23 o 24, por decirlo así”, aseguró el ex Alajuelense.

Mauricio Solís en entrevisa con Teletica (Teletica.com).

Aun con la presencia de Waston (37 años), Esteban Alvarado (36) y Celso Borges (37), el promedio de edad del seleccionado es de 27,5 años, balanceado por jóvenes como Andy Rojas (19), Creichel Pérez (20), Jeyland Mitchell (21), Warren Madrigal (21) y Josimar Alcócer (21).

“Creo que por ser tan jóvenes no tenemos, por supuesto, tanto líder, aunque eso no significa que no sean buenos jugadores, de que no tengan la calidad y la madurez para enfrentar un partido eliminatorio como este que viene”, añadió Solís, dándole la derecha al DT mexicano en su decisión de volver a convocar a los más experimentados: “Yo digo que sí, es bueno volver a optar por esos líderes. Es un partido fundamental y tenemos jugadores que nos puedan ayudar“.

¿A La Sele le falta actitud?

El referente de La Sele también opinó sobre si las carencias mostradas por los convocados en las primeras dos jornadas de la eliminatoria responden a un problema de actitud.

“La palabra actitud es muy grande, tiene muchas cosas. Muchas veces uno puede ver un jugador que dice, es que él no corre, y tal vez no es por la parte física, tal vez hay algo en la parte mental o familiar que le está afectando. Creo que eso sí es lo que ha faltado un poquito en los muchachos, de que por lapsos se van del juego y aparecen después, cuando tal vez ya pasó algo, como pasó contra Haití”, aseguró Solís.

¿A qué hora juega Costa Rica vs Honduras?

La Selección de Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica). El encuentro será válido por la tercera jornada del Grupo C de la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, y puede ser determinante para comenzar a definir el rumbo del proceso clasificatorio.