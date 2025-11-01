Miguel Herrera está ante los dos partidos más importantes desde que asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica. En noviembre, La Sele visitará a Haití y recibirá a Honduras para cerrar las Eliminatorias con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial 2026.

La Tricolor depende de sí misma para decir presente en la próxima cita mundialista. De ganar los dos partidos que le restan, será líder del Grupo C con 12 puntos y avanzará de manera directa a la Copa del Mundo 2026.

Miguel Herrera ya tiene todo listo: la noticia que tanto esperaba Costa Rica

Para preparar la doble fecha FIFA, el Piojo Herrera solicitó a la Fedefútbol y a la Unafut que se suspenda el campeonato nacional el siguiente fin de semana. Con la idea de enfocarse de lleno en el microciclo que iniciará este 5 de noviembre, el DT ya tiene todo definido.

Según la información de La Nación, el entrenador de la Selección de Costa Rica ya confirmó los 24 nombres del medio nacional que pelearán por un lugar en la convocatoria final.

La lista de los jugadores locales se dará a conocer este lunes, después de que finalice la jornada 15 de la Liga Promérica. De acuerdo a lo que aseguró el medio citado, “tendría que ocurrir algo extraordinario para que el seleccionador nacional haga alguna modificación a la lista que tiene en mente“.

A la espera de que anuncie los nombres, los convocados concentrarán en el Proyecto Gol el próximo martes por la noche. Este microciclo finalizará el sábado 8 de noviembre, mismo día en el que se comunicará oficialmente la lista final para los partidos ante Haití y Honduras.

