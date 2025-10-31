“Se ha filtrado”: toda Costa Rica en shock con la noticia que nadie esperaba ver camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica aún está muy lejos de tener asegurada su clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, ya que todavía debe superar los desafíos que le proponen Honduras y Haití en el Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, donde únicamente el primer lugar obtendrá el boleto directo a la justa mundialista.

Sin embargo, esto no ha detenido a Adidas, la marca encargada de vestir a la Tricolor, que ya trabaja en el uniforme que utilizaría el combinado nacional en caso de lograr la ansiada clasificación.

ver también “Nos puede costar un Mundial”: Keylor Navas expone a los verdaderos responsables de la crisis de Costa Rica en Eliminatorias

La filtración que sacudió a Costa Rica

Este viernes, el reconocido medio Footy Headlines dio a conocer la noticia que sacudió a los aficionados costarricenses: “Se ha filtrado la nueva camiseta local de Costa Rica, fabricada por Adidas, que podría usarse en la Copa del Mundo de 2026”.

En las imágenes que difundieron, se observa un diseño que mantiene la clásica base roja, pero con un estampado que combina tonos oscuros y claros, inspirado en la variedad paisajística del país. El modelo incluye un cuello azul marino y el lema “Pura Vida” grabado en la parte trasera del cuello.

Así se vería la camiseta de Costa Rica para el Mundial 2026 (Footy Headlines).

“La camiseta Adidas Costa Rica 2026 mantiene la clásica base roja del país, pero añade un toque más expresivo mediante un estampado que combina tonos más oscuros y más claros”, detalló el portal especializado en uniformes del fútbol mundial.

Publicidad

Publicidad

(Footy Headlines).

“Se trata de una camiseta muy recargada, inspirada en la rica variedad paisajística del país. El cuello azul marino añade un sencillo contraste. En la parte trasera, debajo del cuello, aparece el eslogan ‘Pura Vida’”, afirmaron desde Footy Headlines.

Publicidad

Expectativa y cautela entre los ticos

A pesar del entusiasmo que despertó la filtración, es necesario aclarar que no se trata de un anuncio oficial. Desde la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) no se ha emitido ningún comunicado confirmando el diseño, por lo que todo apunta a que se trata de un prototipo preliminar filtrado por fuentes cercanas a la marca.

Publicidad

ver también No dudó: leyenda de Real Madrid volvió a elegir a Keylor Navas por encima de Casillas y Courtois

Habrá que esperar primero a que La Sele, bajo la dirección técnica de Miguel “Piojo” Herrera, logre su clasificación al Mundial 2026, y posteriormente corroborar si esta versión filtrada será efectivamente la camiseta definitiva o si sufrirá modificaciones antes de su lanzamiento.