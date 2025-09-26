No hay vuelta atrás: Alajuelense y Cartaginés toman una decisión indeclinable que expone a Saprissa ante todo Costa Rica

La Selección de Costa Rica atraviesa días decisivos en la previa del clásico centroamericano frente a Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Consciente de la urgencia de sumar puntos y del poco tiempo habitual que tiene para trabajar con los futbolistas, el entrenador Miguel Herrera diseñó un plan especial: realizar un microciclo de entrenamientos previo a la convocatoria oficial.

Para facilitarlo, la Federación Costarricense de Fútbol dio un paso importante al aprobar la suspensión de la jornada 12 del campeonato nacional. De esta forma, Herrera podría contar con más tiempo de preparación, un aspecto clave para implementar su idea de juego antes del duelo eliminatorio contra los catrachos.

Alajuelense y Cartaginés le dan un revés al Piojo Herrera

La medida encontró el respaldo inmediato de casi todos los clubes de la Primera División. Sin embargo, hubo dos excepciones que encendieron la polémica: Alajuelense y Cartaginés. Ambos equipos rechazaron liberar a sus jugadores para el microciclo, argumentando que en esas mismas fechas (30 de septiembre y 2 de octubre) deben disputar los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El contexto de cada club explica la decisión. La Liga debe remontar el 1-0 sufrido en el Alejandro Morera Soto ante Motagua, mientras que los brumosos buscarán revertir el 2-1 que Olimpia se llevó de Costa Rica. Con la clasificación en juego, sus entrenadores consideran indispensable trabajar con planteles completos y no asumir riesgos.

La negativa, calificada como indeclinable, deja a Herrera sin dos fuentes importantes de futbolistas y, al mismo tiempo, expone a Saprissa, el otro club grande del país, que sí aceptó ceder jugadores. El equipo tibaseño podría ser el que más nombres aporte al microciclo, cargando sobre sus hombros el peso de la preparación previa de la Tricolor.

Lo que para unos es un acto de responsabilidad deportiva con sus compromisos internacionales, para otros representa un golpe a la Selección en uno de los momentos más críticos de la eliminatoria. Lo cierto es que no hay vuelta atrás: Alajuelense y Cartaginés mantendrán su postura, y el debate ya se instaló en todo el fútbol costarricense.