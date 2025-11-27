Traicionó a Saprissa con Alajuelense, se fue siendo muy criticado y ahora podría arruinarle el Apertura 2025 a la Liga

A falta de dos jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2025, la tabla está al rojo vivo. La Liga Deportiva Alajuelense lidera con 34 puntos, perseguido por Deportivo Saprissa con 30, mientras Cartaginés aparece tercero con 27, sin opciones reales de dar un golpe inesperado.

La Liga busca terminar en la cima para asegurar su boleto directo a la Superfinal; sin embargo, un viejo conocido podría interponerse en ese camino. Ese futbolista, que en su momento generó una tormenta mediática por marcharse de Saprissa hacia Alajuelense y que después dejó la Liga también entre críticas.

¿Cuál es el ex Alajuelense que podría amargar a la Liga?

Se trata de Johan Venegas, quien está muy cerca de volver tras la lesión de hombro que sufrió el 25 de octubre en un duelo ante Herediano. Desde entonces, ha estado fuera en cuatro partidos clave: tres del torneo nacional y uno por la Copa Centroamericana.

Juan Carlos Herrera, preparador físico del Cartaginés, confirmó a La Teja que Venegas ya trabaja con el grupo y está en la recta final de su recuperación. La intención del cuerpo técnico es que el atacante llegue con ritmo a las semifinales, pero tampoco descartan que reaparezca antes.

Johan Venegas regresaría con Cartaginés. (Foto: La Teja)

“La idea es que tenga minutos antes de las semifinales. Ya está trabajando de manera colectiva. Según lo que veamos y cómo se sienta, decidiremos si entra en convocatoria este fin de semana o si lo esperamos una semana más”, explicó Herrera.

Lo más probable es que Venegas esté disponible para el partido del próximo 7 de diciembre ante Liberia, aunque existe la posibilidad de que pueda ser llamado incluso este domingo justo contra Alajuelense, el club donde su salida dejó heridas abiertas.

Si Cartaginés consigue sumar y los manudos tropiezan, el cierre del torneo podría dar un giro inesperado. Y en medio de esa lucha por el liderato, el regreso de Venegas podría convertirse en la pieza que incline la balanza, para alegría de unos… y preocupación de otros.