Alajuelense vs Puntarenas: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

El duelo entre la Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas promete ser uno de los más atractivos de la jornada 11 en la Liga Promérica de Costa Rica 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos importantes para seguir en la pelea dentro de la tabla de posiciones y no ceder terreno frente a sus rivales directos.

Con realidades distintas pero objetivos en común, manudos y tiburones se medirán en un partido que despierta expectativa entre las aficiones. La Liga buscará ratificar su lugar en la parte alta, mientras que Puntarenas intentará dar el golpe y escalar posiciones en el campeonato.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Puntarenas por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Dicho partido entre Alajuelense y Puntarenas, correspondiente a la jornada 11 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Promérica, se disputará este viernes 26 de septiembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Puntarenas por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Ahora, el compromiso entre Alajuelense y Puntarenas, válido por la Liga Promérica de Costa Rica 2025, podrá seguirse en todo el país a través de la señal de FUTV, que tendrá a su cargo la transmisión oficial del encuentro.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense llega a este compromiso ubicado en la cuarta posición de la tabla con 17 puntos en 9 partidos, producto de 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El conjunto manudo ha mostrado cierta irregularidad en sus últimos encuentros, alternando triunfos con caídas, aunque mantiene un balance positivo en goles con 9 a favor y 4 en contra.

¿Cómo llega Puntarenas?

Puntarenas llega a este duelo en la sexta posición de la tabla con 13 puntos en 10 partidos, tras un rendimiento de 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas. El equipo ha tenido dificultades para ser constante, con un balance de 12 goles a favor y 13 en contra, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.

Alajuelense vs. Puntarenas: últimos 5 enfrentamientos

En los últimos cinco enfrentamientos entre Alajuelense y Puntarenas se ha visto una marcada paridad, con tres empates sin goles y dos victorias ajustadas para los manudos, una de ellas por la mínima y otra por 2-0. Estos resultados reflejan que, aunque la Liga suele imponerse, los Porteños han sabido complicarle los partidos, convirtiendo este duelo en un cruce siempre cerrado y disputado.

17/08/2025 | Puntarenas vs Alajuelense | 0-0

15/05/2025 | Alajuelense vs Puntarenas | 1-0

12/05/2025 | Puntarenas vs Alajuelense | 0-0

27/04/2025 | Puntarenas vs Alajuelense | 0-2

01/03/2025 | Alajuelense vs Puntarenas | 0-0