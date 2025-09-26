Alexandre Guimaraes continúa sin trabajo después de haber sido destituido de la Liga Deportiva Alajuelense. Ya pasaron más de cinco meses desde que el club rojinegro tomó esta decisión. Por ahora, se mantiene paciente en búsqueda de una oferta que le guste y le interese, según reveló.

En medio de la dura derrota de Alajuelense contra Motagua el pasado martes como local por Copa Centroamericana, el extécnico dejó un sorpresivo mensaje en el que hizo alusión a los dos trofeos internacionales que levantó durante su estadía en Alajuela.

En una entrevista, el periodista Yashin Quesada le preguntó por la situación de los equipos ticos en el certamen centroamericano. Guimaraes, sin rodeos, sorprendió con una respuesta a aquellos que menospreciaban dicho campeonato internacional: “No es tan fácil como parecía ser, ¿no?“.

Gran parte de este mensaje puede estar apuntado a la directiva manuda, que lo despidió por haber fracasado en los objetivos nacionales al no conseguir la estrella 31. En el mismo reportaje, Guimaraes confesó que su salida de Alajuelense no fue por una decisión deportiva, aunque prefirió omitir el motivo real por el que salió.

¿Por qué Alajuelense cayó ante Motagua de local por la Copa Centroamericana?

Sobre la situación de los dirigidos por Machillo Ramírez, que perdió en la ida de local contra el conjunto de Javier López, analizó: “Es muy parecido a las sorpresas que están pasando a nivel Eliminatorias. Se creía que por solo estar y tener un pasado importante por adelantado íbamos a ganar“.

Al mismo tiempo, le dejó un mensaje indirecto a la Selección de Costa Rica por sus rendimientos en las dos primeras jornadas contra rivales que antes eran ampliamente superados por La Sele.

¿Guimaraes volverá a dirigir en Costa Rica?

Con respecto a su futuro, Guimaraes aseguró que no dirigirá más a ningún otro equipo de Costa Rica. Su próximo destino como director técnico estará fuera del país tico.