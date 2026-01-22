No es Malcom Pilone: Saturnino Cardozo aseguró que Alajuelense irá por este futbolista de Liberia

En medio del Clausura 2026, la Liga Deportiva Alajuelense ya empieza a mirar de reojo lo que puede recuperar para el segundo semestre del año. Y no se trata de rumores de mercado, sino de una afirmación directa desde uno de los banquillos del campeonato.

El entrenador del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, aseguró que la Liga pedirá a uno de los futbolistas que actualmente militan en su equipo una vez que finalice el torneo. El nombre no es el que muchos imaginaban.

¿Cuál es el futbolista de Liberia que pedirá Alajuelense?

Según el timonel paraguayo, el futbolista que regresará a la dinámica rojinegra será el lateral izquierdo John Paul Ruiz, quien se encuentra cedido por Alajuelense al cuadro liberiano.

Cardozo explicó que el buen nivel que viene mostrando el defensor y el crecimiento que espera de él en lo que resta del campeonato provocarán que la Liga decida recuperarlo.

John Paul Ruiz se viene destacando en Liberia.

John Paul Ruiz llegó a Liberia como una oportunidad de reencuentro futbolístico, luego de un muy buen torneo con Puntarenas FC, pero tras un certamen complicado con Alajuelense. En su paso por la Liga, incluso quedó marcado por un episodio de indisciplina, situación que frenó su continuidad.

Desde Liberia, Cardozo optó por respaldarlo y trabajar de cerca con el jugador: “A mí me gusta mucho estar cerca del jugador, yo no mato al jugador. Yo con Ruiz hablé y le dije que me gusta mucho; también le comenté que si se enfocaba en jugar, él es un futbolista extraordinario y es de Selección. Seguramente la Liga lo pedirá cuando termine el torneo, como sucedió con Shawn Johnson y Herediano”.

Mientras el Clausura 2026 avanza, el mensaje desde Liberia es contundente: Alajuelense ya tiene un nombre marcado para el futuro inmediato, y no es Malcom Pilone. Es John Paul Ruiz.