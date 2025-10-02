“No hace bien las cosas”: Piojo Herrera destroza a una figura de La Sele y adelanta que la borraría camino al Mundial 2026

Miguel Herrera volvió a encender la polémica con sus declaraciones, al señalar con dureza a un integrante de la Selección de Costa Rica que, según él, no ha estado a la altura de las exigencias.

El técnico fue claro en que no se trata solo de esfuerzo, sino de resultados en la cancha, y dejó entrever que podría tomar decisiones drásticas de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.

¿Quién es el jugador de La Sele señalado por Miguel Herrera?

Sobre este escenario, Miguel Herrera no se guardó nada al momento de analizar el rendimiento de Brandon Aguilera en la selección. El entrenador dejó en claro que, a pesar de las oportunidades y la confianza que se le ha dado al mediocampista, su aporte no ha estado a la altura de lo que el cuerpo técnico esperaba.

“Brandon no ha respondido a la confianza que le hemos dado, no ha respondido con lo que necesitamos que dé en la cancha. Es muy trabajador, pero desafortunadamente no ha dado lo que buscamos”, compartió Miguel Herrera para Columbia Deportiva.

“Lo ves ahí y dices: ‘Este Chavo, qué calidad tiene’, pero cuando no tiene la determinación de seguir mostrando y no hace bien las cosas, corre riesgo de no estar en el siguiente llamado”, afirmó Miguel Herrera.

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica

Bajo rendimiento de Brandon Aguilera

Recordemos también que Brandon Aguilera tampoco atraviesa su mejor momento con la Selección de Costa Rica. En el empate 3-3 ante Haití se quedó en banquillo y su lugar lo tomó Kenneth Vargas, quien terminó siendo determinante con un gol y una asistencia.

Brandon Aguilera con la Selección de Costa Rica

Además, en el 1-1 frente a Nicaragua, Brandon Aguilera disputó 46 minutos y fue señalado como uno de los rendimientos más bajos del equipo, lo que ha incrementado las críticas en torno a su desempeño.

Toda la expectativa está puesta en la lista de convocados que Miguel Herrera dará a conocer el próximo domingo, donde se definirá a los jugadores que tendrán la responsabilidad de enfrentar a Honduras y Nicaragua en los siguientes compromisos oficiales.