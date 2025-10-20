“Europa”: Saprissa recibe un mensaje desde Panamá sobre el futuro de Gustavo Herrera tras caer ante Alajuelense

Gustavo Herrera no termina de despegar en el Deportivo Saprissa y las críticas cada día aumentan más. El delantero panameño jugó tan solo 46 minutos en la derrota (2-0) ante la Liga Deportiva Alajuelense y desde Panamá respondieron de manera contundente.

ver también Negocio redondo por Gustavo Herrera: esto es lo que Saprissa se llevaría si se concreta la venta de la joya de Panamá

¿Cuál es el mensaje para Saprissa sobre el futuro de Gustavo Herrera?

El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, expresó su molestia en redes sociales tras una nueva polémica que involucra al delantero Gustavo Herrera desde que se fue al Saprissa.

“Todos los implicados en el movimiento de Gustavo Herrera para irse al Saprissa, se equivocaron. Es una presión constante para el jugador en donde si no es campeón, no sirve para nada. ¿Entre Saprissa o Europa? No hay comparación, Europa te da un crecimiento, mejor educación, mejor en todo. Se equivocaron“, compartió Chepe Bomba a través de sus redes sociales.

Domínguez volvió a criticar la forma en que se manejó la situación con Gustavo Herrera, señalando que fue un error exponer públicamente al joven futbolista yendo a un equipo como el Saprissa y no haber tomado una mejor decisión para su futuro eligiendo una camino hacia el Viejo Continente.

Tweet placeholder

¿Tiene alguna oferta Gustavo Herrera para dejar Saprissa?

Sí, el propietario del Sporting San Miguelito, Juan José Zonta, confirmó que el delantero Gustavo Herrera cuenta con una oferta concreta para continuar su carrera en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

Según explicó, el directivo morado Erick Lonnis, le comunicó recientemente que un club de los Emiratos Árabes Unidos ha mostrado un fuerte interés en fichar al joven atacante panameño

Recordemos que actualmente, Gustavo Herrera milita en Saprissa bajo condición de préstamo por un año proveniente del Sporting San Miguelito, lo que ha generado incertidumbre respecto a los derechos económicos en caso de una posible transferencia internacional.