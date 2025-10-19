El Club Sport Herediano volvió a caer en el Torneo Apertura 2025 y acumula una racha de seis partidos sin poder ganar. Hoy está en la séptima posición y a siete puntos de los puestos de clasificación a los playoffs a falta de cinco jornadas para el cierre de la primera fase.

Este domingo fue superado por 1-0 en su visita a Liberia, donde Jafet Soto se sintió muy maltratado por la afición local. El técnico y presidente florense denunció en conferencia de prensa que nunca vivió una situación como la que le tocó pasar hoy.

“Lo que más me molestó fue que 50 o 100 personas me ofendían al mismo tiempo. ¿Por qué tengo que aguantar eso? ¿Porque no soy negro? ¿Entonces si fuera racismo habría que parar, pero si es contra mí no? Me gritaron cosas ofensivas y tengo que soportarlo. ¿Por qué? Si eso pasara en mi estadio, los comisarios estarían atentos. ¿Por qué debo aguantarlo yo? Llevo más de 30 años en esto y nunca me habían tratado tan mal en un estadio“, reveló Jafet sobre lo que sufrió en el Edgardo Baltodano Briceño.

ver también A Elías Aguilar le preguntaron por las duras palabras de Jafet Soto a los jugadores de Herediano y tuvo una reacción que pocos esperaban

El anuncio que nadie esperaba en Herediano y que puede ser el fin de Jafet Soto en el club

No sólo se refirió a lo que le pasó en el estadio, sino que aprovechó este gran enojo para hacer un anuncio que podría marcar el fin de su etapa en Herediano.

“Tengo otras aspiraciones y yo sé que tengo mucho apoyo. Puede ser que me canse de estar en Heredia, pero voy a ir a otro lado y voy a tener aspiraciones. Lamentablemente llegó a eso. Yo quiero arreglar el fútbol nacional. Quiero ver como van a estar esas diferentes comisiones. Es un reto y me están retando“, confesó el mandamás de Herediano.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, aseguró que las cosas cambiarán en dos años: “En dos años van a cambiar las cosas, se los garantizo. Ahora me pueden hacer daño, pero en dos años van a cambiar, porque tengo muchas ganas de que eso pase. Aunque sea miembro del Comité Ejecutivo, tendré que aspirar a otras cosas si puedo y tengo apoyo“.

Con estas declaraciones, Jafet Soto se postuló para tener un nuevo puesto más allá de Herediano. El presidente no está conforme y podría formar parte de las altas esferas de la Fedefútbol.