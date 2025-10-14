Es tendencia:
Decisión tomada en Fedefútbol: revelan la medida drástica que puede decidir el destino de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Desde la cúpula del fútbol de Costa Rica llega una decisión que podría resultar determinante para que La Sele asegure su pase al Mundial 2026.

Por Geronimo Heller

Fedefútbol interviene en Costa Rica.
La Selección de Costa Rica encara un tramo decisivo en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Tras la reciente doble jornada, la Tricolor sabe que depende de sí misma para clasificar, pero deberá imponerse ante Haití y Honduras en sus próximos compromisos para asegurar el pase directo.

El equipo de Miguel “Piojo” Herrera, segundo en el Grupo C con 6 puntos, visitará a Haití en Curaçao el 13 de noviembre y cerrará la fase el 18, recibiendo a Honduras en el Estadio Nacional de San José.

Fedefútbol toma cartas en el asunto

De cara a estos duelos definitorios, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) habría decidido conversar con la Unafut para repetir la estrategia aplicada en la última fecha FIFA: aplazar la jornada del campeonato nacional más cercana a los compromisos internacionales.

El objetivo que persigue esta medida es permitir que Herrera pueda organizar un microciclo con jugadores del medio nacional, trabajando aspectos tácticos, defensivos, ofensivos y la pelota parada.

Futbolista de Costa Rica destaca a nivel Concacaf. (Foto: FCRF)

La Sele depende sí misma para clasificar al Mundial 2026 (FCRF).

Según informó el medio Fichafut, “la Federación Costarricense de Fútbol buscará que el campeonato se pare de nuevo, conversarán con UNAFUT la posibilidad para realizar un microciclo antes de la próxima fecha eliminatoria”.

¿Qué partidos se verían afectados?

La decisión afectaría potencialmente los compromisos de la jornada 16 del Apertura 2025, que incluye los siguientes duelos: Liberia vs Guadalupe, Deportivo Saprissa vs Herediano, San Carlos vs Puntarenas, Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC, y Pérez Zeledón vs Cartaginés.

Ahora resta saber si los clubes aceptarán esta medida drástica, que tiene como finalidad asegurar las posibilidades de Costa Rica en las eliminatorias. La coordinación entre Fedefútbol y Unafut puede ser clave para que la Tricolor encare los partidos definitorios ante Haití y Honduras con la mejor preparación posible.

