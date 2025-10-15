Reunión con Concacaf: sale a la luz el viaje del Piojo Herrera a Estados Unidos en medio de la definición de la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica atraviesa días cruciales en su camino rumbo al Mundial 2026, luego de cerrar una doble fecha que la dejó en buena posición para buscar la clasificación directa.

Mientras los jugadores disfrutan de un breve descanso y el cuerpo técnico analiza lo que viene, una noticia inesperada generó sorpresa: Miguel Herrera abandonó el país menos de 48 horas después del último partido.

La información fue confirmada por CRHoy este miércoles y se detalló que el técnico viajó a Estados Unidos, aunque sin ofrecer mayores explicaciones en un primer momento. El anuncio llamó la atención por el momento en que se da, justo cuando Costa Rica se prepara para afrontar los dos encuentros decisivos de la fase de grupos de las Eliminatorias.

¿Por qué Miguel Herrera se fue a Estados Unidos?

Horas más tarde, la Federación le aclaró al medio el motivo del desplazamiento: Herrera asiste a un congreso organizado por la Concacaf, que reúne a los entrenadores que participaron en la Copa Oro 2025, con el propósito de compartir conclusiones, experiencias y análisis de los torneos recientes del área.

La cita tiene lugar en Miami, sede habitual de la confederación, y busca fortalecer el intercambio de conocimientos técnicos entre los seleccionadores nacionales. Según el comunicado oficial, el Piojo Herrera regresará al país el próximo fin de semana, justo a tiempo para retomar los entrenamientos de La Sele de cara a los compromisos de la última fecha FIFA del año, en los que Costa Rica se jugará su boleto definitivo rumbo al Mundial.

Aunque el viaje generó algunas especulaciones entre los aficionados por su cercanía con la etapa final de la eliminatoria, la Federación insistió en que se trata de una actividad institucional planificada desde hace semanas por Concacaf.