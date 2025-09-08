“No está descartado”: al Piojo Herrera le preguntaron por el regreso de un histórico a La Sele y su respuesta ilusiona a Costa Rica

El empate 1-1 de la Selección de Costa Rica en Managua frente a Nicaragua no solo dejó preocupación por el resultado, sino también por la falta de juego que mostró el equipo de Miguel “Piojo” Herrera.

La Tricolor, que jugó con un hombre más casi todo el segundo tiempo, no pudo sostener la ventaja y terminó igualando ante uno de los rivales más débiles del grupo, lo que desató un aluvión de críticas.

Los hinchas piden a Celso Borges

En redes sociales, los mensajes de los aficionados no tardaron en aparecer y muchos coincidieron en una idea: pedir el regreso de un histórico como Celso Borges.

A sus 37 años, el mediocampista y capitán de Liga Deportiva Alajuelense sigue mostrando un nivel superlativo y es nada menos que el jugador con más partidos en la historia de La Sele, con 163 encuentros disputados y 27 goles.

El hecho de que Herrera haya convocado a varios manudos para esta fase eliminatoria —como Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez— alimentó la ilusión de que el capitán rojinegro pudiera tener una nueva oportunidad con la camiseta nacional. Y claro, en la previa del duelo ante Haití la pregunta se volvió inevitable.

¿Celso Borges regresa a La Sele? (Getty).

La respuesta del Piojo Herrera

Consultado directamente sobre la posibilidad de ver nuevamente a Celso Borges, e incluso a otros históricos como Joel Campbell, Herrera señaló: “No está descartado nadie. No están ustedes sentados acá, estoy yo, y me toca decidir. He confiado en los muchachos que han hecho bien las cosas. Para nosotros no es bueno el resultado porque íbamos por los tres puntos, fue perder dos puntos, pero estamos en el camino“.

El estratega mexicano insistió en que ahora la confianza está depositada en la nueva camada de futbolistas, pero sin cerrar del todo la puerta a los referentes: “Hoy están estos muchachos. Si el día de mañana necesito otro más porque así lo considere, están en mi cabeza. En ningún momento he dicho que estén descartados”.

Por último, el Piojo aclaró que no tomará decisiones precipitadas tras el tropiezo en Managua. “Volver a llamar a un jugador porque un resultado no fue el que buscábamos es como decir ‘no estoy haciendo bien las cosas’. Y los muchachos lo están haciendo bien. Si hay que apretarlos, los voy a apretar, y les voy a seguir exigiendo más”, sentenció.