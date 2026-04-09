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No es por Herediano ni Alajuelense: el verdadero motivo que impide el ingreso del presidente de Saprissa al Comité Ejecutivo

El presidente de Saprissa insiste con entrar al Comité Ejecutivo, pero hay un motivo que se lo impide y será difícil de vencer.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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El presiente de Saprissa está complicado.
© CRHoy.El presiente de Saprissa está complicado.

En el fútbol de Costa Rica hay disputas que no se juegan en la cancha, pero que pueden ser igual de determinantes. Y en las últimas horas, el nombre de Roberto Artavia volvió a instalarse en el centro de la escena, esta vez por su intención de dar el salto al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

El presidente de Deportivo Saprissa compite directamente por un puesto clave, el de director 1, vacante tras la salida de Juan Carlos Rojas. Enfrente tiene a Stwart Gómez, presidente de Fútbol Playa, en una contienda que, en apariencia, parecía una más dentro del juego político del fútbol tico.

Incluso, en la reciente reunión de UNAFUT, Artavia dejó entrever que contaba con cierto respaldo. Habló de “guiños” por parte de otros dirigentes, señales que hacían pensar que su llegada al Comité Ejecutivo era una posibilidad concreta.

Pero la realidad es otra. Su nombramiento está frenado y el motivo no tiene nada que ver con rivalidades deportivas ni con pulseadas tradicionales contra Herediano o Alajuelense. El problema es mucho más profundo y, para muchos, incómodo.

¿Cuál es el motivo por el que Artavia no ingresaría al Comité Ejecutivo?

Según reveló Ferlin Fuentes en el programa Teléfono Rojo, el principal obstáculo está en la estructura misma de Saprissa. La mayoría accionaria de Televisora de Costa Rica, conocida como Teletica, genera resistencia dentro del entorno dirigencial del fútbol nacional.

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En tono paródico, la discusión dejó de ser sobre fútbol y pasó a ser sobre pantallas. Porque el conflicto no es quién dirige mejor, sino quién tiene detrás a uno de los actores más fuertes en derechos de transmisión del país.

El temor es claro. Teletica posee derechos televisivos de varios de los clubes más importantes, lo que despierta dudas sobre posibles conflictos de interés si el presidente de Saprissa ocupa un lugar en la toma de decisiones dentro de la Federación.

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Así, la candidatura de Artavia quedó atrapada en un terreno donde el balón no rueda. No es un tema de goles, ni de puntos, ni de clásicos. Es un tema de poder, de influencia y de equilibrios que el fútbol costarricense todavía no termina de resolver.

Datos Claves

  • Roberto Artavia busca ocupar el puesto de director 1 en la Federación Costarricense de Fútbol.
  • Stwart Gómez, presidente de Fútbol Playa, compite directamente contra Artavia por la vacante disponible.
  • La mayoría accionaria de Teletica en Saprissa frena el nombramiento por posibles conflictos de interés.
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