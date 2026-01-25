No dudó: a Paté Centeno le preguntaron por las elecciones en Costa Rica y tomó una postura clara

Luego de la derrota 1-0 al mando de San Carlos como visitante ante Liga Deportiva Alajuelense, en el encuentro válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, Walter Centeno sorprendió al dejar el tema futbolístico en segundo plano y pronunciarse de manera directa y contundente sobre el proceso electoral que atravesará Costa Rica.

Paté Centeno aprovechó el espacio posterior al partido para expresar su punto de vista con claridad, adoptando una postura que muchos no esperaban y que abrió el debate en distintos sectores.

La postura de Paté Centeno sobre las elecciones en Costa Rica

En sus declaraciones, Paté Centeno abordó el tema electoral desde una posición totalmente distante de la política, dejando claro que no se siente identificado ni informado sobre ese ámbito.

Centeno se declaró “nulo” y aseguró no tener un criterio formado, apelando más bien a un recuerdo personal de las elecciones de 1990, cuando —según comentó— la jornada se vivía como una verdadera fiesta cívica.

Paté Centeno – San Carlos

“Yo lo que le voy a decir es una cosa, porque no sé absolutamente nada de política. Me declaro nulo. Me acuerdo en 1990, donde todo el mundo salía a votar y era una fiesta… Me quedo con eso”, afirmó el DT de los sancarleños.

Proceso electoral en Costa Rica de 1990

En las elecciones nacionales de 1990, a las que hizo referencia Paté Centeno, Costa Rica vivió una jornada marcada por una alta participación ciudadana y un ambiente cívico muy activo.

Costa Rica registró una participación notablemente alta. De acuerdo con los datos oficiales, el padrón electoral rondaba los 1,69 millones de personas, de las cuales votaron aproximadamente 1,38 millones, lo que dejó el abstencionismo en cerca del 18 %, una cifra considerablemente menor a la de procesos electorales posteriores.

Además, se contabilizaron más de 1,34 millones de votos válidos, reflejando un fuerte involucramiento del electorado y reforzando la percepción de aquella jornada como una verdadera fiesta cívica, tal como la recordó el entrenador.

El impacto del abstencionismo en los procesos electorales de Costa Rica

El abstencionismo se ha consolidado como una de las principales preocupaciones del panorama electoral en Costa Rica, ya que sus efectos solo se miden con claridad el día de las votaciones, pero sus causas se manifiestan mucho antes.

La falta de identificación con las opciones políticas y el desencanto generalizado hacia la política han llevado a que muchas personas expresen desde temprano su intención de no acudir a las urnas.

Ciudadanía de Costa Rica ejerciendo su derecho al voto

Diversos estudios del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional han evidenciado esta tendencia creciente a través de encuestas realizadas desde octubre pasado.

Los datos reflejan un fenómeno que alcanzó su punto más alto en las elecciones de 2022, cuando el abstencionismo llegó al 40%, y que sigue siendo monitoreado rumbo a las elecciones de 2026 mediante consultas que miden, en una escala del 0 al 10, la disposición real de los ciudadanos para ejercer su voto.

Así se desarrollará el proceso electoral y la veda en Costa Rica

En Costa Rica, la llamada veda electoral inicia el jueves 29 de enero, según lo establece el artículo 136 del Código Electoral.

A partir de esa fecha queda prohibida la difusión de propaganda política en medios de comunicación colectiva, lo que incluye la publicación de espacios pagados en prensa escrita, radio, televisión e internet, con el fin de garantizar un cierre equilibrado del proceso electoral.

Las próximas elecciones nacionales se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026, día en el que el país elegirá autoridades presidenciales y legislativas. Para ganar en primera ronda, el candidato o candidata deberá obtener al menos el 40 % de los votos válidos; de no alcanzarse ese porcentaje, el proceso se extenderá a una segunda vuelta.