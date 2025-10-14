La Selección de Costa Rica volvió a triunfar este lunes contra su par de Nicaragua después de tres empates consecutivos. La Tricolor ganó por 4-1 en la cuarta jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026 y escaló al segundo puesto del Grupo C.

La Sele se puso en ventaja rápidamente con un gol de Alonso Martínez. Luego, sufrió el empate a los 26, pero apenas dos minutos más tarde volvió a ponerse arriba en el marcador con el mismo autor. Ya en la segunda parte, concretó la goleada que le permite obtener su primer triunfo con las anotaciones de Manfred Ugalde y Francisco Calvo.

A pesar de esta abultada diferencia en el resultado final, Rolando Fonseca volvió a criticar el rendimiento del equipo y no se dejó llevar por la goleada que le propinó La Sele a los Pinoleros. Le restó importancia por el rival y por la floja actuación del portero, quien fue muy criticado por el Fantasma Figueroa.

La dura crítica de Rolando Fonseca a Miguel Herrera por el nivel de Costa Rica

“Parecíamos ayer la máquina tica, la máquina tica, pero contra Nicaragua. Es que eso es. Partido malo que no nos invita a nada, pero que hoy nos ocuparía a que hoy el Comité Ejecutivo, Unafut y clubes, deberían estar pensando en cómo reestructurar el campeonato y preparar la jornada del 13 de noviembre”, aseguró el exjugador en Telenoticias.

Fonseca considera que Costa Rica todavía es un equipo muy desordenado que no juega a nada: “Costa Rica es un equipo sin ideas en ofensiva, que anotamos goles, muy bien, pero es un equipo desordenado, tácticamente no juega a nada. Don Miguel Herrera tiene un equipo muy desordenado“.

Sobre la victoria, resaltó que se dio por el nivel del portero rival y por la actitud que pusieron los jugadores: “Gracias a las características, coraje, ímpetu, corazón se sacan los resultados y gracias al portero que puso Nicaragua, realmente, porque un portero con un poquito más de oficio, nos hubiéramos visto totalmente diferente, hay algo que todavía no nos alcanza”.

