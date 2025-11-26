Decisión inesperada con Marcel Hernández: el nuevo DT de Herediano ya definió cuál será el futuro del goleador

Puertas adentro del Club Sport Herediano ya todos lo tienen claro: cuando termine el 2025, Jafet Soto dará un paso al costado de la dirección técnica para volver a concentrarse de lleno en sus funciones como presidente florense.

Y mientras la salida de Jafet ya está encaminada, lo otro que también está casi cerrado es el nombre de su sustituto. Según la información del periodista Kevin Jiménez, el elegido para tomar el mando es José Giacone, un viejo conocido que ya supo ser campeón como DT en Heredia y que hoy aparece como “candidato número 1” a regresar al banquillo rojiamarillo.

El técnico argentino, reciente ganador de la Copa de Nicaragua al frente del Cacique Diriangén, ya le hizo saber a la cúpula de Fuerza Herediana lo que piensa sobre uno de los temas más delicados del club: la renovación de Marcel Hernández.

Giro inesperado en las negociaciones

La continuidad del goleador se convirtió en una novela interminable que tiene en vilo a todo Heredia. Primero, el club le ofreció seis meses adicionales de contrato, algo que no lo convencía. Marcel pedía, como mínimo, un año. Pero las cosas cambiaron rápido con la llegada del próximo DT a la conversación.

“José Giacone, el candidato número uno a ser nuevo técnico, quiere que se quede Marcel”, afirmó Kevin Jiménez, dejando claro que la voluntad del entrenador con pasado en Saprissa se hizo sentir en la negociación. Tanto así que Herediano pasó de ofrecer solo seis meses a estar dispuesto a firmar por año y medio.

“Ya las negociaciones están muy avanzadas, los contratos se están formulando y se esperan firmar la próxima semana. Ya se dieron la mano entre las partes. Herediano había ofrecido 6 meses, Marcel pidió un año y finalmente cerrarán en año y medio”, detalló el periodista.

Marcel sigue respondiendo

La decisión, vistas las circunstancias, parece más que lógica. A sus 36 años, Marcel Hernández sigue siendo el delantero más letal del fútbol costarricense, algo que no necesita discusión.

Desde que llegó a Herediano, no hizo más que responder: bicampeón nacional, máximo artillero del Torneo Apertura 2024 y figura clave en todos los momentos decisivos.