Kendall Waston rompe el silencio: el mensaje que más le duele a Honduras en la previa al clásico ante Costa Rica

El clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras ya se juega también fuera de la cancha. En la antesala de un duelo clave por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Kendall Waston reapareció en conferencia de prensa y sus declaraciones encendieron los ánimos del otro lado de la frontera.

El defensor del Deportivo Saprissa regresó a la Selección Nacional después de más de dos años de ausencia. Su última convocatoria había sido en septiembre del 2023, durante la Copa Oro, y desde entonces no había vuelto a vestir la camiseta tricolor. Pero ante la urgencia de resultados y la necesidad de liderazgo en la zaga, el cuerpo técnico del Piojo Herrera decidió recurrir a su experiencia y carácter.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre su vuelta a la Sele?

“Cuando vi mi nombre, la verdad me llené de muchísima ilusión, mucha felicidad, ya estaba deseando estar acá para unirme a los compañeros y al cuerpo técnico. Todos queremos luchar para lograr esta clasificación”, declaró Waston este martes en zona mixta.

El regreso de la “Torre” no pasa inadvertido, sobre todo en Honduras. Y es que la H ha sido una de las principales víctimas del defensor costarricense: durante la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, Waston les anotó en ambos partidos, incluyendo uno en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, el mismo escenario donde se disputará el encuentro de este jueves.

“Esta cancha también trae buenos recuerdos y ojalá se marque una nueva historia positiva para el beneficio de nosotros. Al final, lo que importa acá es lo colectivo”, apuntó con una sonrisa que seguramente no gustó en el entorno catracho.

Waston también analizó el plan de juego para enfrentar a un rival que conoce bien: “Trabajamos en ser un equipo con bloques muy unidos, en el que no podamos darles chance a ellos de tener muchas pelotas en filtración. Sabemos que son muy potentes en los costados, así que debemos hacer buenas marcas para tratar de opacar sus fortalezas”.

El mensaje es claro: Waston vuelve decidido a revivir viejas pesadillas para los hondureños. Su retorno combina experiencia, motivación y recuerdos de goles que dolieron en el pasado. Y en San Pedro Sula, donde ya celebró una vez, buscará hacerlo de nuevo… justo cuando Costa Rica más lo necesita.