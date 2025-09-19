Negocio impensado: Jafet Soto consigue sacarle a miles de dólares a Alajuelense

El traspaso de Alejandro Bran a Liga Deportiva Alajuelense se convirtió en una de las noticias más comentadas del cierre del mercado costarricense. El mediocampista, que pertenecía al Minnesota United de la MLS y que ya había disputado 31 partidos con los manudos en condición de préstamo, fue adquirido de manera definitiva por la institución rojinegra tras ejecutarse la opción de compra.

El movimiento de última hora sorprendió porque se dio con el libro de pases ya cerrado, pero dentro de los márgenes legales. La Liga hizo uso de la opción de compra que tenía por el centrocampista y pagó el monto que habían pactado con el conjunto estadounidense.

¿Cuánto pagó Alajuelense por Alejandro Bran?

Según trascendió en diferentes fuentes, Alajuelense habría pagado alrededor de 200 mil dólares para quedarse con la ficha del jugador de 23 años, quien además es internacional con la Selección de Costa Rica.

Lo curioso es que, gracias a este traspaso, el Club Sport Herediano también salió beneficiado. Bran se formó en el equipo florense y, según lo establecido por los mecanismos de solidaridad de FIFA, al cuadro presidido por Jafet Soto le corresponde un 5% de la transferencia. Eso significa que, de esta operación, los rojiamarillos recibirán unos 10 mil dólares sin mover un solo dedo.

Alejandro Bran costó 200 mil dólares. (Foto: LDA)

Para Herediano, se trata de un ingreso inesperado en un momento clave de la temporada, mientras que Alajuelense asegura a un futbolista que se ganó la confianza de Machillo Ramírez y que ya es parte de la base del mediocampo manudo.

En resumen, un negocio impensado: la Liga invierte para reforzarse y Jafet Soto celebra una ganancia extra que llegó por simple formación. Veremos a quien le termina saliendo mejor este negocio.