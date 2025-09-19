Es tendencia:
Celso Borges habla de su futuro en Alajuelense y revela la razón que pondrá fin a su carrera: “No quiero que se note”

Celso Borges sorprende a Alajuelense al confesar el motivo por el que colgará los botines.

Por Geronimo Heller

Celso Borges revela de qué depende su retiro.
Celso Borges revela de qué depende su retiro.

En diciembre de 2025, el contrato que une a Celso Borges Mora con Liga Deportiva Alajuelense llegará a su fin. Sin embargo, aunque el histórico mediocampista de la Selección de Costa Rica ya cuenta con 37 años y cuatro meses, la dirigencia rojinegra está dispuesta a extender sus servicios.

Y no es para menos: más allá de su edad, Celso continúa siendo el jugador más influyente en el mediocampo manudo y, para muchos, el futbolista más determinante de todo el campeonato nacional.

Renovación en proceso

Es por eso que en los últimos días, el capitán erizo se sentó a dialogar con el gerente deportivo del club para encaminar la renovación. “Ya tuve una reunión con Carlos Vela. Estamos conversando y espero que todo llegue a buen puerto”, reveló en entrevista con El Mundo CR.

Celso Borges apoyó a sus ex compañeros. (Foto: Captura de Youtube)

Celso Borges se sinceró sobre su futuro (Foto: Captura de Youtube).

El veterano volante no ocultó su deseo de concluir su carrera defendiendo la camiseta rojinegra: “Lo he dicho antes: sería un detalle muy bonito cerrar aquí. Ojalá sea en un tiempo más”.

¿De qué dependerá el retiro de Celso Borges?

Además de confirmar que el proceso de negociación para su renovación ya se ha puesto en marcha, Celso Borges también se refirió al ocaso de su trayectoria profesional. Aunque todavía se lo observa brillando en el máximo nivel del fútbol costarricense, los años empiezan a jugar un papel determinante en su futuro; pese a ello, el retiro no es una idea cercana para el tres veces mundialista.

Como siento mi cuerpo, lejos de lesiones, y estando bien mentalmente, creo que aún hay tiempo. No me gusta ponerle una fecha, pero me siento con fuerzas para seguir”, comentó el mediocampista, reafirmando que todavía tiene gasolina en el tanque para seguir capitaneando a la Liga.

Hay Celso Borges para rato (LDA).

Hay Celso Borges para rato (LDA).

Más allá de lo contractual, Borges reconoció que la decisión final sobre su retiro dependerá de las sensaciones físicas y del contexto que lo rodee en el club. “Mi cuerpo es mi herramienta de trabajo. Mientras esté bien, la ilusión sigue ahí. No quiero que se note una diferencia abismal en mi rendimiento”, explicó.

A su vez, el volante subrayó que su continuidad no solo depende de él, sino también de lo que decida la dirigencia y el cuerpo técnico. “Yo puedo sentirme bien, pero también depende de que el club y el técnico estén contentos. Mientras así sea, esa es mi prioridad”, cerró Celso, quien mantiene la esperanza de seguir siendo el emblema de los manudos hasta alcanzar la esquiva estrella número 31.

