No se vio en TV: el gesto de Alejandro Bran al portero de Motagua que había comparado a Alajuelense con Saprissa

Alejandro Bran no desaprovechó la oportunidad para responderle de manera contundente al guardameta de Motagua.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Alejandro Bran responde al portero de Motagua
© AlajuelenseAlejandro Bran responde al portero de Motagua

Alejandro Bran fue protagonista de un momento que pasó inadvertido en la transmisión oficial, pero que no escapó al ojo de los presentes en Honduras. Tras el pitazo final, el jugador de Alajuelense se dirigió al portero de Motagua para devolverle la comparación que había hecho en la ida.

El gesto de Bran, cargado de ironía y orgullo, se convirtió en la respuesta perfecta luego de que los manudos lograran la clasificación a semifinales. Más allá de lo anecdótico, dejó en evidencia la intensidad con la que se vivió la serie y el carácter con el que los rojinegros defienden su camiseta.

Alejandro Bran y su respuesta al portero de Motagua

Sobre este escenario, Alejandro Bran no dejó pasar la oportunidad de responderle al portero de Motagua Luis Ortiz, tras la eliminación de los hondureños en la Copa Centroamericana con gestos de revancha y que al final sí pudieron darle vuelta a la situación.

El mediocampista recordó las declaraciones que su rival había lanzado en el juego de ida, cuando celebró con frases polémicas asegurando que Alajuelense no era Saprissa.

Con la clasificación rojinegra consumada, Bran le devolvió la provocación en la cancha, resaltando que esas palabras quedaron en evidencia después de la serie. El gesto del jugador liguista se volvió viral y encendió aún más la rivalidad.

Alejandro Bran no olvidó la polémica ante Motagua

Recordemos que en el partido de ida, el portero de Motagua, Luis Ortiz, encendió la serie con una declaración que no pasó desapercibida: “Alajuelense no es Saprissa, nadie mete”. Al final sus palabras generaron polémica y se convirtieron en combustible para los manudos.

