Lo pidió Amarini Villatoro: tiene 20 años, está convocado a la Selección de Guatemala y Cartaginés quiere ficharlo

Con apenas 20 años, Marcelo Hernández actual jugado del Xelajú, ya cuenta con recorrido internacional con la Selección Sub-21 de Guatemala, lo que ha traído como consecuencia un interés por su ficha.

Dicho perfil joven y con experiencia a nivel de selecciones despertó el interés del Club Sport Cartaginés al mando de Amarini Villatoro, que analizó su fichaje como una apuesta a futuro dentro de su planificación.

El interés de Cartaginés por Marcelo Hernández

El futuro de Marcelo Hernández en Xelajú se encuentra en evaluación, luego de que surgiera la posibilidad de que sea cedido a préstamo por seis meses, sin embargo, su llegada a Cartaginés está en duda.

De acuerdo con la información divulgada, el club brumoso tendría completo el cupo de extranjeros juveniles, lo que complica la operación

Pero en caso de que ambos cupos ya estén ocupados y firmados, el futbolista permanecería en Guatemala, a la espera de definir su situación, según informó Gente de Fútbol La Red.

La posibilidad de que Marcelo Hernández llegue a Cartaginés no es nueva, así lo señaló el periodista Rodrigo Morales, quien explicó que ya se hablaba de esta opción tras un pedido expreso del técnico Amarini Villatoro.

La solución a esta operación

La operación por Marcelo Hernández incluye una condición clave planteada por su club actual, Xelajú MC, que solicitó al jugador extender su contrato por cinco años como requisito para autorizar una cesión de seis meses al Club Sport Cartaginés.

Actualmente, el futbolista todavía cuenta con un año de contrato vigente con los súper chivos, por lo que la dirigencia busca asegurar su futuro deportivo antes de permitir su salida temporal al fútbol costarricense.