Nadie la vio venir: MisterChip humilla a Costa Rica con el mensaje que golpea al Piojo Herrera camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica no tuvo el arranque esperado en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tras empatar 1-1 ante Nicaragua en un partido que dejó más preocupaciones que certezas.

El equipo dirigido por Miguel Herrera mostró un rendimiento discreto, lejos de lo que se esperaba, y dejó escapar la posibilidad de comenzar el camino con un triunfo fuera de casa.

Por otro lado, el reconocido MisterChip no dudó en exponer la dura realidad con un dato que golpeó directo a la moral costarricense y al propio Piojo Herrera.

El golpe de MisterChip para la Selección de Costa Rica

Tras el empate frente a Nicaragua, el español publicó una estadística que dejó en evidencia la pobre presentación de la Tricolor, lo que fue interpretado por muchos aficionados como una verdadera humillación pública en pleno inicio del proceso eliminatorio.

Aunque además de los aficionados, Celso Borges también analizó lo que serán estas Eliminatorias para la Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera. Y este primer resultado es una muestra de ello.

Selección de Costa Rica / X

“Nicaragua ha empatado con Costa Rica por segunda vez en su historia, después de 19 enfrentamientos entre ambas selecciones. El otro empate data del 17 de enero de 2017, en la Copa Centroamericana (0-0)”, fue el dato contundente de MisterChip. Dejando en evidencia al mal rendimiento de la selección de Costa Rica.

Agregando además que “el gol de penalti de Byron Bonilla (jugando 10 contra 11) es el primero que anota Nicaragua ante Costa Rica, en los últimos 21 años“.

MisterChip en sus redes sociales

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele por Eliminatorias?

La selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, volverá a competir en las Eliminatorias el próximo martes 9 de septiembre, cuando reciba a Haití en el Estadio Nacional.

Será el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo C, donde los ticos intentarán sumar su primera victoria en el camino hacia el Mundial.