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Mercado de fichajes

El semáforo del mercado en Alajuelense: Roan Wilson, Alejandro Bran, Yeison Molina, Fernán Faerron, Kenneth Vargas y más

Entre llegadas confirmadas, regresos de jóvenes promesas y el dolor de cabeza de las salidas por indisciplina, así está el panorama de Alajuelense en el mercado de fichajes.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Se mueve el mercado de altas y bajas en Alajuela.
© Chat GPT / LDA / Cartaginés.Se mueve el mercado de altas y bajas en Alajuela.

Liga Deportiva Alajuelense es uno de los equipos que más se está moviendo en el inicio del mercado de fichajes en Costa Rica. Tras un semestre de decepciones y con la llegada del técnico español Ismael Rescalvo, la gerencia deportiva comandada por Carlos Vela trabaja en varios frentes simultáneos para terminar de configurar una planilla competitiva de cara al Apertura 2026.

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A continuación, repasamos el estatus de los principales movimiento que maneja la directiva rojinegra:

🟢 Luz verde: Tratos hechos

  • Yeison Molina: Después de varios intentos fallidos y negativas previas, Alajuelense logró destrabar la negociación con el Municipal Liberia. El sólido defensor de 30 años ya estampó su firma y se vinculó al club por un año.
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Yeison Molina ya firmó con Alajuelense (LDA).

Luis Díaz: El extremo con pasado en Deportivo Saprissa y la MLS llega a Alajuela proveniente del Sporting FC. Al igual que Molina, firmó un contrato por un año para aportarle desequilibrio a la ofensiva de Rescalvo.

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Luis Díaz dejó atrás su pasado morado y ya se viste de rojinegro (LDA).

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Farbod Samadian y John Paul Ruiz: Ambos juveniles de 21 años regresan a casa. Tras ser dos de las grandes revelaciones del torneo Clausura durante sus respectivos préstamos en Puntarenas FC y Municipal Liberia, se integran para reforzar las filas rojinegras.

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🟡 Luz amarilla: Negociaciones, salidas complejas e intereses

  • Alejandro Bran: El mediocampista fue separado de la institución tras su sonado escándalo de indisciplina, pero todavía tiene contrato vigente con el club, por lo que una rescisión directa significaría un costo muy elevado para la directiva. Como Bran no quería irse a préstamo dentro de Costa Rica, la vía intermedia es una cesión al exterior. La Liga le dará luz verde a una oferta internacional, pero mientras no aparezca un destino concreto, el caso sigue abierto.
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El futuro de Alejandro Bran sigue siendo incierto (LDA).

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  • Kenneth Vargas: Al igual que sucede con Bran, Alajuelense necesita resolver su salida cuanto antes. La ficha del extremo pertenece al Hearts de Escocia y, antes del escándalo, tenía muy avanzada una opción para ir al Kalamata de Grecia, pero ahora la negociación quedó en pausa. En paralelo, el Hearts inició su propia investigación y Alajuelense busca sentarse con todas las partes para romper el préstamo de forma anticipada.
kenneth vargas-alajuelense

Alajuelense le busca una salida a Kenneth Vargas (LDA).

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  • Roan Wilson: El lateral de 24 años quedó libre tras su paso por el GD Chaves de Portugal. Esto reactivó el interés de los manudos por Wilson, que deberá decidir en los próximos días si apuesta por continuar en el fútbol extranjero o regresa al país para vestirse de rojinegro.
Club de Roan Wilson saca victoria y se mete entre los mejores

Roan Wilson se quedó sin club en Europa (GD Chaves).

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🔴 Luz roja: Negociaciones caídas

  • Fernán Faerron: Alajuelense lo tenía en carpeta como una de sus opciones para reforzar la zaga defensiva. Incluso hubo acercamientos y consultas a su entorno, pero Faerron priorizó las opciones que manejaba para marcharse al exterior tras desvincularse del Club Sport Cartaginés.
Fernán Faerron mostró una conversación con el que insultó a su esposa e hija.

Fernán Faerron le bajó el pulgar a Alajuelense (CS Cartaginés).

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En síntesis

  • Alajuelense aseguró experiencia y juventud con los fichajes de Yeison Molina y Luis Díaz, además del retorno de los canteranos Farbod Samadian y John Paul Ruiz.
  • Las salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas están trabadas; el primero espera una oferta del exterior para no rescindir contrato, y el segundo depende del Hearts de Escocia tras caerse su pase a Grecia.
  • Ante la negativa de Fernán Faerron, quien prefirió buscar opciones fuera del país, la gerencia de Carlos Vela reaccionó rápido cerrando el fichaje de Molina procedente de Liberia.

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