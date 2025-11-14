La Selección de Costa Rica sufrió una dura derrota en condición de visitante ante Haití. La Tricolor fue superada por 1-0 y quedó prácticamente al borde de la eliminación para clasificar al Mundial 2026. Deberá ganar en la última jornada ante Honduras y esperar otros resultados.

Producto de esta caída en Curazao, el Piojo Herrera fue el principal señalado por toda Costa Rica. Por si fuera poco, en conferencia de prensa, mantuvo una fuerte discusión con algunos de los periodistas que se acercaron para realizarle preguntas.

El técnico mexicano tuvo una violenta reacción luego de que le remarquen su inexperiencia en las Eliminatorias. Por este motivo, Adriana Durán, la encargada de prensa de la Federación, decidió suspender la conferencia y retiró al entrenador para que la situación no pase a mayores.

La sentencia que deja expuesto a Miguel Herrera en Costa Rica

Todos estos movimientos y gesticulaciones que tuvo Miguel Herrera fueron analizados por una especialista. En diálogo con La Teja, Irene Jara, asesora de imagen, dejó expuesto al entrenador mexicano con su análisis.

“Es autocrítico, se hace responsable por los resultados de la Selección, sin embargo, se le nota mucha arrogancia. Estaba incómodo, había mucho movimiento corporal, movimiento de manos, gesticulación y eso evidencia incomodidad y frustración”, explicó la asesora de imagen.

Y es que los periodistas intentaron recibir respuestas más concretas por parte del Piojo. No obstante, se encontraron con declaraciones que les dejaba más dudas que certezas. El DT, por su parte, se mostró muy frontal y confrontativo, lo que llevó a que se corte la conferencia. En este clima, La Sele se está quedando fuera del Mundial 2026 y la continuidad del Piojo depende de un milagro.

