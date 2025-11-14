David Faitelson dice todo lo que piensa sobre Costa Rica y destruye a Miguel Herrera: “Infame”

Costa Rica atraviesa uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. La derrota ante Haití dejó a la Selección prácticamente al borde de la eliminación rumbo al Mundial 2026, dependiendo de una combinación casi milagrosa de resultados y obligada a vencer a Honduras en la última fecha. El golpe deportivo, emocional y mediático ha sido demoledor.

En medio del caos, las críticas internacionales no tardaron en llegar. Y una de las más duras vino desde México, de la mano del periodista David Faitelson, quien no se guardó absolutamente nada para calificar el papel de Costa Rica y el trabajo de Miguel Herrera.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la derrota de Costa Rica?

Desde su cuenta de X, Faitelson lanzó una declaración tajante que rápidamente se viralizó entre los aficionados ticos: “Es una vergüenza infame lo de Costa Rica. Si no eres capaz de ganarle a Haití (en territorio neutral) no tienes nada que hacer en un Mundial…”.

Y luego, agregó criticando al máximo torneo internacional: “Un Mundial, por cierto, de 48 selecciones, donde los más poderosos del área futbolística están clasificados por ser anfitriones“.

El comentario de Faitelson sobre Costa Rica. (Foto: X)

El mensaje no solo cuestiona el rendimiento de la Sele, sino que también apunta directamente al técnico Miguel Herrera, quien quedó bajo fuego tras la pobre presentación en Curazao.

ver también Frente a las cámaras: el gesto de Keylor Navas que enfurece a Costa Rica tras perder con Haití y quedar prácticamente afuera del Mundial 2026

El comentario del polémico analista encendió las redes y dividió opiniones. Para muchos, Faitelson dijo lo que nadie en Costa Rica se atrevía a admitir públicamente; para otros, el periodista aprovechó la crisis tica para sumar una provocación más a su historial de críticas.