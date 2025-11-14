Es tendencia:
Ya es un hecho: filtran la decisión que tomará Costa Rica con el Piojo Herrera a días de jugarse contra Honduras la clasificación al Mundial 2026

Después de la dura derrota contra Haití, Costa Rica quedó al borde de no jugar la próxima Copa del Mundo 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La Sele se juega todo contra Honduras.
La Sele se juega todo contra Honduras.

La Selección de Costa Rica quedó muy complicada en la lucha por un lugar en el Mundial 2026 después de la derrota contra Haití. La Tricolor falló en el partido que le podría haber dado el liderato del Grupo C y su clasificación ya no sólo depende de su rendimiento.

La Sele necesita ganarle a Honduras el próximo martes en el Estadio Nacional y también tendrá que prestar atención especial a lo que suceda en el partido entre Haití y Nicaragua. Ante esta situación en la que está inmersa Costa Rica, desde la Fedefútbol están muy enojados con el trabajo de Miguel Herrera.

El entrenador apenas ganó un partido de cinco que disputó el combinado tico en estas Eliminatorias Concacaf. Antes de la caída de este jueves, la paciencia desde el Comité Ejecutivo estaba al límite. Algunos lo querían fuera hace meses, pero la mayoría lo apoyó para esta doble fecha de noviembre.

Ahora con la derrota, los ánimos cambiaron. En las últimas horas, se habló hasta de que podría no dirigir el martes contra Honduras. Sin embargo, la decisión que reina por el momento, según el periodista Estefan Monge, es mantenerlo en su cargo hasta el juego decisivo.

No obstante, ya se filtró lo que pasará con el estratega mexicano si Costa Rica finalmente no logra el objetivo de clasificar al Mundial 2026. El periodista Ferlin Fuentes, a través de El Mundo CR, reveló que desde la Federación lo despedirán en caso de no conseguir el boleto.

Piojo Herrera será despedido si Costa Rica no clasifica al Mundial 2026

Estamos a un juego. Es un milagro lo que se ocupa. Si no pasa, el contrato estipula que el objetivo no se cumplió y se tiene que ir sin pagarle un cinco”, le comentó un miembro del Comité Ejecutivo al periodista Fuentes. Además, explicó que “la salida sería automática y sin indemnización” por no cumplir con lo pactado en su contrato.

